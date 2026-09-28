Σε ένα ολάνθιστο σκηνικό που στήθηκε στον τέταρτο όροφο του ιστορικού ξενοδοχείου Waldorf Astoria της Νέας Υόρκης, η 42χρονη Αλίνα Χάμπα, άλλοτε προσωπική δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, ενώθηκε το Σάββατο (26/9) με τα δεσμά του γάμου με τον 29χρονο Τούρκο μεγιστάνα Τουρχάν Μίλντον.

Το ζευγάρι κατάφερε να οργανώσει τη φαντασμαγορική εκδήλωση μέσα σε μόλις τρεις μήνες, επιστρατεύοντας κορυφαίους διοργανωτές από το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Αν και η αρχική τους επιλογή ήταν το εμβληματικό ξενοδοχείο Plaza, η έλλειψη διαθεσιμότητας τους οδήγησε στο Waldorf Astoria. Η αίθουσα χορού του ξενοδοχείου μεταμορφώθηκε σε εσωτερικό κήπο, διακοσμημένο με λευκές και ροζ κερασιές, καθώς και εκατοντάδες κόκκινα τριαντάφυλλα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών που επικαλείται η New York Post, το κόστος μόνο για την ενοικίαση του χώρου, τον ανθοστολισμό και τη μουσική υπολογίζεται στο 1 εκατομμύριο δολάρια, ποσό που δεν περιλαμβάνει τη διαμονή των καλεσμένων.

Λαμπεροί καλεσμένοι και η απουσία του Τραμπ

Η λίστα των προσκεκλημένων είχε έντονο άρωμα εξουσίας, θυμίζοντας σε πολλά σημεία σύσκεψη κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών. Το παρών έδωσαν ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ο γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς και η σύμβουλος επικοινωνίας του Τραμπ, Μάργκο Μάρτιν. Τις εντυπώσεις, ωστόσο, έκλεψε και η παρουσία του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή πυγμαχίας, Μάικ Τάισον.

Παρά τους στενούς δεσμούς του με τη νύφη, ο Ντόναλντ Τραμπ απουσίαζε, καθώς την ίδια ημέρα βρισκόταν στο Νόξβιλ του Τενεσί για να παρακολουθήσει αγώνα κολεγιακού αμερικανικού ποδοσφαίρου. Στη δεξίωση παρευρέθηκαν κανονικά τα δύο παιδιά της 42χρονης νομικού, η Κλόι και ο Λουκ, από τον πρώτο της γάμο.

Το χρονικό της σχέσης και οι επιχειρηματικοί δεσμοί

Το ειδύλλιο της Χάμπα, η οποία μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο εκτελούσε και χρέη αναπληρώτριας ομοσπονδιακής εισαγγελέως του Νιου Τζέρσεϊ, με τον 29χρονο διευθύνοντα σύμβουλο της Miller Holding, είδε το φως της δημοσιότητας νωρίτερα φέτος. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινού φίλου, κάνοντας την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον και αργότερα σε ιδιωτική λέσχη ανήμερα της 4ης Ιουλίου.

Ο αρραβώνας τους επιβεβαιώθηκε ουσιαστικά την περασμένη εβδομάδα, όταν η Χάμπα εθεάθη με ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι που εκτιμάται στα 23 καράτια, κρατώντας παράλληλα μια ροζ τσάντα Hermès Birkin από δέρμα στρουθοκαμήλου, αξίας περίπου 30.000 δολαρίων.

Ο 29χρονος γαμπρός προέρχεται από ισχυρή τουρκική οικογένεια. Ο όμιλος Miller Holding, που ιδρύθηκε από τον παππού του το 1967, δραστηριοποιείται στις κατασκευές, την ενέργεια και τις εξορύξεις, έχοντας αναπτύξει επαφές με ηγέτες χωρών όπως η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Βενεζουέλα. Παράλληλα, τα διεθνή μέσα αναφέρουν στενούς δεσμούς της οικογένειάς του με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μιλώντας στην ιστοσελίδα Türkiye Today, ο Μίλντον επιβεβαίωσε τον γάμο και έσπευσε να διαψεύσει τα σενάρια περί πολιτικών σκοπιμοτήτων πίσω από τη σχέση τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο έχουν στο ενεργητικό τους προηγούμενους γάμους. Ο Τουρχάν Μίλντον πήρε διαζύγιο μόλις μέσα στο 2024, ενώ για την Αλίνα Χάμπα πρόκειται για τον τρίτο γάμο, μετά τους χωρισμούς της από τον δικηγόρο Μάθιου Άγιετ (2019) και τον επιχειρηματία Γκρεγκ Ρούμπεν.