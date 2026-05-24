Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Μια πρώην εισαγγελέας στο διεθνές ποινικό δικαστήριο ζήτησε ένα καταστατικό σε όλη την ΕΕ που θα εμποδίζει αυτό που περιγράφει ως «αποκρουστικές» και «εκφοβιστικές» κυρώσεις των ΗΠΑ που επιβλήθηκαν σε μέλη του δικαστηρίου, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να λήξουν το δικαστήριο.

Τον Φεβρουάριο του 2025, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε 11 αξιωματούχους του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων εννέα δικαστών και του γενικού εισαγγελέα καθώς και τριών παλαιστινιακών οργανώσεων, ως απάντηση στην απόφαση του ΔΠΔ το 2024 να εκδώσει εντάλματα σύλληψης για μέλη του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου, καθώς και του ιδίου του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ – που περιλαμβάνουν ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων – έχουν αποκλείσει τους δικαστές από το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθιστώντας αδύνατο για αυτούς ή τις οικογένειές τους να ζήσουν κανονική ζωή.

Η Φατού Μπενσούντα, εισαγγελέας του ΔΠΔ από το 2012 έως το 2021, είπε σε μια συνάντηση του Φόρουμ των Δικαιωμάτων στη Χάγη: «Πρόκειται για καταναγκαστικές προσπάθειες παρέμβασης στην ανεξάρτητη άσκηση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργιών που έχουν θεσπιστεί βάσει του διεθνούς δικαίου. Εάν η διεθνής κοινότητα δεν ανταποκριθεί με σοβαρότητα, θεσμική αποφασιστικότητα και πρακτική αλληλεγγύη, οι συνέπειες θα επεκταθούν πολύ πέρα από τη Χάγη».

Χωρίς να κατονομάσει τις ΗΠΑ, είπε: «Η χρήση τέτοιων μέσων εναντίον εισαγγελέων, δικαστών ή δικαστικών λειτουργών που αναλαμβάνουν δικαστικά καθήκοντα για την επιδίωξη λογοδοσίας για τα πιο κραυγαλέα εγκλήματα, αντιπροσωπεύει μια βαθιά εννοιολογική στρέβλωση.

«Είναι τραγικό και ακατάλληλο, και θα πρέπει να αποκαλείται γι’ αυτό που είναι. Μετατρέπει τη διαφωνία με τη νομική διαδικασία σε ακρωτηριαστικό οικονομικό εξαναγκασμό για την επίτευξη πολιτικών σκοπών. Είναι ο εκφοβισμός, ο εξαναγκασμός και η πολιτική εξουσίας με άλλα μέσα».

Η Μπενσούντα κατηγόρησε τα κράτη που συνδέονται με το ΔΠΔ για «αργές και δειλές αντιδράσεις σε μεγάλο βαθμό, αδράνειες και κενές χειρονομίες υποστήριξης, χωρίς απτή υποστήριξη και απώθηση κατά των καταναγκαστικών μέτρων».

Υπάρχει αυξανόμενος θυμός σε ορισμένες πλευρές ότι η ολλανδική κυβέρνηση ιδιαίτερα – ως χώρα υποδοχής του ΔΠΔ – έχει κάνει ελάχιστα για να προστατεύσει τους δικαστές του ΔΠΔ που αντιμετωπίζουν εξοντωτικές κυρώσεις ή ατομικό εκφοβισμό.

Η Μπενσούντα, μια δικηγόρος από τη Γκάμπια που υπηρετεί επί του παρόντος ως ύπατη αρμοστής της δυτικοαφρικανικής χώρας στο Ηνωμένο Βασίλειο, είπε ότι είχε δεχτεί οργανωμένο εκφοβισμό την εποχή της στο δικαστήριο και είχε λόγους να πιστεύει ότι είχε επηρεαστεί η μετέπειτα επαγγελματική της πορεία. Προειδοποίησε επίσης ότι πρέπει να γίνουν προετοιμασίες τώρα για την επιβολή κυρώσεων στο ίδιο το δικαστήριο ως θεσμός.

«Θα έπρεπε να κάνουμε στον εαυτό μας μια άβολη ερώτηση», είπε. «Εάν επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η υπηρεσία στο ΔΠΔ ενέχει απαράδεκτο προσωπικό και οικονομικό κίνδυνο, τι συμβαίνει με τη μελλοντική ικανότητα του ιδρύματος; Τι συμβαίνει όταν οι κυρώσεις ομαλοποιηθούν ως εργαλεία δικαστικού εκφοβισμού; Τι συμβαίνει όταν οι τράπεζες αρνούνται τις υπηρεσίες, οι ασφαλιστές αποσύρουν την κάλυψη, οι πάροχοι τεχνολογίας διστάζουν να συμμετάσχουν και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες φοβούνται τη συσχέτιση με το δικαστήριο; Και αυτό δεν είναι υποθετικό».

Κάλεσε για «δομική αντίσταση», λέγοντας ότι «τα κράτη μέλη, μέσω της συνέλευσης τους, θα πρέπει να δημιουργήσουν συντονισμένους νομικούς, αμυντικούς, μηχανισμούς αποζημίωσης για τις κυρώσεις. Τα κράτη δεν μπορούν να απαντούν απλώς με εκφράσεις ανησυχίας. Δεν αρκούν πλέον οι υποστηρικτικές δηλώσεις. Απαιτούνται συγκεκριμένες προτάσεις».

«Κανένας εισαγγελέας, δικαστής, γραμματέας ή ανακριτής που ενεργεί με νόμιμη εντολή δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει προσωπική οικονομική καταστροφή λόγω πολιτικών κυρώσεων. Τα κράτη πρέπει να δημιουργήσουν προστατευμένους τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς διαύλους για το δικαστήριο, το προσωπικό του και τους εξουσιοδοτημένους εργολάβους. Η ΕΕ θα πρέπει να κινηθεί για να ενεργοποιήσει το νόμο αποκλεισμού της ΕΕ».

Κάλεσε επίσης τα κράτη μέλη «να υιοθετήσουν εσωτερικές νομοθετικές διασφαλίσεις, αποτρέποντας τη συνεργασία επιβολής με καταναγκαστικά μέτρα που στρέφονται κατά της νόμιμης δραστηριότητας του ΔΠΔ. Το σύστημα του Καταστατικού της Ρώμης δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από την ηθική αλληλεγγύη. Απαιτεί λειτουργική αλληλεγγύη».

Συμφωνία με το ΔΠΔ, η ολλανδική κυβέρνηση έχει υπογράψει δέσμευση για την κυβέρνηση που θα διασφαλίζει την ασφάλεια και την προστασία όλων των απαραίτητων για το δικαστήριο, αλλά προοδευτικοί Ολλανδοί βουλευτές ισχυρίζονται ότι η κυβέρνηση συνασπισμού κάνει στην πράξη λίγα πράγματα για να υπερασπιστεί το ΔΠΔ, αφήνοντας το καθήκον σε άλλες χώρες, ιδίως στην Ισπανία.

Οι ΗΠΑ λένε ότι έχουν επιβάλει κυρώσεις στους αξιωματούχους του ΔΠΔ για άμεση συμμετοχή στις προσπάθειες του ΔΠΔ για έρευνα, σύλληψη, κράτηση ή δίωξη Ισραηλινών υπηκόων, χωρίς τη συγκατάθεση του Ισραήλ.

Η Μπενσούντα είπε ότι οι ΗΠΑ παραμόρφωσαν τις κυρώσεις, μετατρέποντάς τες από νόμιμο μέσο σε χρήση για εντελώς ακατάλληλη πολιτική σηματοδότηση. «Ο σκοπός των προσωπικών κυρώσεων δεν είναι απλώς τιμωρητικός, είναι αποτρεπτικός», είπε. «Σκοπός είναι να δημιουργήσει φόβο. Έχει σκοπό να απομονώσει».

Είπε ότι στόχος των κυρώσεων ήταν να ελεγχθεί το ΔΠΔ, προσθέτοντας: «Το ΔΠΔ δεν είναι μια εχθρική κυβέρνηση. Δεν είναι ένοπλη ομάδα. Δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Δεν είναι κάποιος που αποφεύγει τις κυρώσεις. Είναι ένα κρίσιμο δικαστικό όργανο. Και η χρήση κυρώσεων κατά των δικαστικών παραγόντων αντιπροσωπεύει μια επικίνδυνη κατάχρηση ενός εργαλείου που αρχικά δικαιολογούνταν για θεμελιωδώς διαφορετικούς σκοπούς».