Η Βρετανία ενδέχεται να βρίσκεται σε «κατάσταση πολέμου» με τη Ρωσία λόγω της έντασης και της σοβαρότητας των κυβερνοεπιθέσεων, των ενεργειών σαμποτάζ και άλλων εχθρικών πράξεων που αποδίδονται στη Μόσχα, προειδοποίησε η πρώην επικεφαλής της MI5, Ελίζα Μάνινγκχαμ-Μπούλερ.

Μιλώντας σε podcast, η πρώην διευθύντρια της βρετανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας (2002–2007) δήλωσε ότι συμφωνεί με την αναλύτρια Φιόνα Χιλ –πρώην σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ– η οποία είχε υποστηρίξει νωρίτερα φέτος στην Guardian ότι η Μόσχα βρίσκεται σε πόλεμο με τη Δύση. «Νομίζω ότι έχει δίκιο. Πρόκειται για έναν διαφορετικό πόλεμο, αλλά οι κυβερνοεπιθέσεις, οι φυσικές επιθέσεις και οι δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών είναι εκτεταμένες», τόνισε.

Η Μάνινγκχαμ-Μπούλερ αναφέρθηκε σε πρόσφατες υποθέσεις κατασκοπείας και δολιοφθοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη: φέτος, έξι Βούλγαροι καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε ρωσικό δίκτυο κατασκοπείας, ενώ πέντε άνδρες φυλακίστηκαν για εμπρησμό αποθήκης με προμήθειες προς την Ουκρανία, επίθεση που αποδίδεται στη Μόσχα.

Η Ρωσία, σύμφωνα με Βρετανούς αξιωματούχους, έχει εντείνει τις κυβερνοεπιθέσεις κατά επιχειρήσεων και υποδομών, ενώ η δράση της εκτείνεται και σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Πρόσφατα, 19 ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, προκαλώντας συναγερμό στο ΝΑΤΟ.

Η ίδια υπενθύμισε ότι κατά την αρχή της θητείας της υπήρχαν ελπίδες για μια διαφορετική σχέση με τη Μόσχα. Είχε μάλιστα συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν το 2005, σημειώνοντας ωστόσο πως «τον θεωρούσα ήδη αρκετά δυσάρεστο άνθρωπο». Λίγο αργότερα, το 2006, ο πρώην Ρώσος πράκτορας Αλεξάντερ Λιτβινένκο δηλητηριάστηκε στο Λονδίνο με πολώνιο – μια υπόθεση για την οποία δημόσια έρευνα κατέληξε ότι υπεύθυνοι ήταν δύο πράκτορες της FSB, πιθανότατα κατόπιν εντολής του Ρώσου προέδρου.