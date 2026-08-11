Σε μια βαρυσήμαντη αποκάλυψη προχώρησε ο πρώην επικεφαλής της Μοσάντ, Γιόσι Κοέν, ισχυριζόμενος ότι Ισραηλινοί πράκτορες επισκέφθηκαν «πολλές φορές» τις μυστικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στο Φορντό, προκειμένου να κατανοήσουν τη δομή τους.

Ο Κοέν χαρακτήρισε τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στις ιρανικές υποδομές ως την «πραγματοποίηση όλων των ονείρων του», αναδεικνύοντας το παρασκήνιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης.

«Όνειρο που έγινε πραγματικότητα ο αμερικανικός βομβαρδισμός»

Ο πρώην διοικητής της Μοσάντ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη συνδρομή των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες πραγματοποίησαν στοχευμένους βομβαρδισμούς κατά των ιρανικών πυρηνικών υποδομών στο Φορντό, τη Νατάνζ και το Ισφαχάν.

«Ο βομβαρδισμός της τοποθεσίας από τους Αμερικανούς ήταν η πραγματοποίηση όλων των ονείρων μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κοέν.

Το πυρηνικό συγκρότημα εμπλουτισμού στη Νατάνζ αποτέλεσε εκ νέου στόχο κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου με κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση.

Το Ισραήλ θεωρεί το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ως «υπαρξιακή απειλή», ενώ το Ιράν αρνείται σταθερά τις αιτιάσεις της Δύσης ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Ο ρόλος του Κοέν στις Συμφωνίες του Αβραάμ και τη δολοφονία Φαχριζαντέχ

Ο Γιόσι Κοέν, υπήρξε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διπλωματική διαμεσολάβηση για την υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ, οι οποίες οδήγησαν στην ιστορική εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Σουδάν.

Παράλληλα, το όνομά του έχει συνδεθεί στενά με τη θεαματική επιχειρησιακή εξουδετέρωση του κορυφαίου Ιρανού πυρηνικού επιστήμονα Μοχσέν Φαχριζαντέχ το 2020, αν και το Τελ Αβίβ δεν έχει αναλάβει ποτέ επίσημα την ευθύνη.

Μετά την αποχώρησή του από τη διοίκηση της Μοσάντ, ο Κοέν διατηρεί έντονη παρουσία στη δημόσια σφαίρα του Ισραήλ με συχνές τοποθετήσεις, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικής εμπλοκής του με την πολιτική σκηνή της χώρας.