Σοκ προκαλεί στη Γαλλία η καταδίκη πρώην γερουσιαστή, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη χορήγηση ναρκωτικών σε βουλευτή, με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίησή της.

Ο 68χρονος Ζοζέ Γκεριό, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση, εκ των οποίων θα εκτίσει τους 18 μήνες, ενώ του επιβλήθηκε πενταετής απαγόρευση άσκησης δημοσίου αξιώματος και πιθανή εγγραφή στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών.

👨‍⚖️ L’ancien sénateur Joël Guerriau a donc été condamné à de la prison ferme dans cette affaire de soumission chimique. Le jugement est tombé hier soir, au tribunal correctionnel de Paris : 4 ans de prison, dont 18 mois ferme, ainsi que 5 ans d’inéligibilité.#LeMorningRMC pic.twitter.com/0bnjmdBiXB — RMC (@RMCInfo) January 28, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2023, όταν η βουλευτής επισκέφθηκε το διαμέρισμά του στο Παρίσι. Όπως κατήγγειλε η ίδια, μετά από την κατανάλωση σαμπάνιας, ένιωσε έντονη αδιαθεσία, ενώ τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν υψηλή ποσότητα MDMA στο αίμα της. Η ουσία εντοπίστηκε και στο σπίτι του κατηγορούμενου.

La députée Sandrine Josso, droguée à son insu en 2023 par l’ex-sénateur Joël Guerriau afin de la violer, confie son “immense soulagement”. Ce 27 janvier, l’ex-sénateur a été condamné à 4 ans de prison, dont 18 mois ferme par le tribunal correctionnel de Paris. pic.twitter.com/NqnJ6v8izy — franceinfo (@franceinfo) January 27, 2026

Η βουλευτής μίλησε στο δικαστήριο για σοβαρές ψυχολογικές και σωματικές επιπτώσεις, δηλώνοντας πως φοβήθηκε για τη ζωή της. Από την πλευρά του, ο Γκεριό ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για «ατύχημα», ισχυρισμός που απορρίφθηκε κατηγορηματικά από την εισαγγελία.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η Σαντρίν Ζοσό έκανε λόγο για «τεράστια ανακούφιση», ενώ οι δικηγόροι του πρώην γερουσιαστή, υποστήριξαν ότι θα ασκήσουν έφεση.