Σοκ προκαλεί στη Γαλλία η καταδίκη πρώην γερουσιαστή, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη χορήγηση ναρκωτικών σε βουλευτή, με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίησή της.

Ο 68χρονος Ζοζέ Γκεριό, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση, εκ των οποίων θα εκτίσει τους 18 μήνες, ενώ του επιβλήθηκε πενταετής απαγόρευση άσκησης δημοσίου αξιώματος και πιθανή εγγραφή στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών.

 

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2023, όταν η βουλευτής επισκέφθηκε το διαμέρισμά του στο Παρίσι. Όπως κατήγγειλε η ίδια, μετά από την κατανάλωση σαμπάνιας, ένιωσε έντονη αδιαθεσία, ενώ τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν υψηλή ποσότητα MDMA στο αίμα της. Η ουσία εντοπίστηκε και στο σπίτι του κατηγορούμενου.

 

 

Η βουλευτής μίλησε στο δικαστήριο για σοβαρές ψυχολογικές και σωματικές επιπτώσεις, δηλώνοντας πως φοβήθηκε για τη ζωή της. Από την πλευρά του, ο Γκεριό ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για «ατύχημα», ισχυρισμός που απορρίφθηκε κατηγορηματικά από την εισαγγελία.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η  Σαντρίν Ζοσό έκανε λόγο για «τεράστια ανακούφιση», ενώ οι δικηγόροι του πρώην γερουσιαστή, υποστήριξαν ότι θα ασκήσουν έφεση.

