Η 23χρονη Μία Σεμ, η οποία απήχθη από τη Χαμάς κατά την επίθεση στο μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023 και αφέθηκε ελεύθερη 55 ημέρες αργότερα, μίλησε με θάρρος στο Κανάλι 12 του Ισραήλ για την τραυματική εμπειρία που βίωσε.

Η Σεμ, κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού μέσα στο ίδιο της το σπίτι στο Τελ Αβίβ από γνωστό γυμναστή και influencer των social media, μετά την απελευθέρωσή της από την παλαιστινιακή οργάνωση.

⚡️🇮🇱 JUST IN: Mia Schem during her interview with CH12 about the rape case she filed against a trainer in Israel:

“This was the greatest fear of my life — before captivity, during captivity, and it happened to me after captivity, in my own home, the place where I felt safest” pic.twitter.com/4FHpGSYIBb

