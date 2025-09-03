Άτυχος στάθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Αμπντεσλάμ Ουαντού, ο οποίος είναι ανάμεσα στα έξι θύματα ενός σοκαριστικού τροχαίου που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (31/8) στη Νότια Αφρική.

Ο νυν προπονητής των Ορλάντο Πάιρατς (Orlando Pirates), ο οποίος φόρεσε τα ερυθρόλευκα τη σεζόν 2006-07 αγωνιζόμενος ως στόπερ, μαζί με τους συνεργάτες του κατέβηκε από το πούλμαν της ομάδας, προκειμένου να βοηθήσουν σε προϋπάρχουσα σύγκρουση δύο οχημάτων. Ωστόσο, ο… διάβολος κρύβεται πίσω από τις καλές προθέσεις και στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένα αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου δεν τους είδε και τους παρέσυρε.

Το περιστατικό συνέβη κατά την επιστροφή από την Γκεμπέχα, όπου οι Πάιρατς είχαν νικήσει με 3-0 την Τσίπα Γιουνάιτεντ (Chippa United).

Οι έξι τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ο 46χρονος Μαροκινός, μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας τους να παρακολουθείται στενά.