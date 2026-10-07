Πρώην στέλεχος της CIA, της αμερικανικής υπηρεσίας κατασκοπείας, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν νωρίτερα φέτος ράβδοι χρυσού αξίας 46 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ άλλων, ομολόγησε χθες Τρίτη (6/10) την ενοχή του ως προς την κατηγορία της κατάχρησης δημόσιου χρήματος.

JUST IN: Ex-senior CIA OFFICIAL just pleaded GUILTY after he was caught with $40M worth of CIA-related GOLD at his home, $2M in cash and 35 luxury watches David Rush pleads guilty to federal wire fraud charges and will be sentenced in January. https://t.co/zumysdeMCS — Vince Haley (@VHaleyPolicy) October 6, 2026

Ο Ντέιβιντ Ρας, 49 ετών, που έχει βρεθεί αντιμέτωπος με την κατηγορία ότι διασπάθισε κεφάλαια ύψους σχεδόν 194 εκατ. δολαρίων, δήλωσε ένοχος κατόπιν συμφωνίας με εισαγγελείς σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Αλεξάντρια, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Ουάσιγκτον.

David Rush, the former CIA officer arrested in May with gold bars in his home, has agreed to forfeit at least $194 million as part of a guilty plea to one count of wire fraud, CBS News reports. The forfeiture includes 298 gold bars, four luxury homes in Florida, two BMWs and 35 luxury watches. NBC News says investigators first reported 303 bars and revised the count to 298 Tuesday. Justice Department officials say Rush siphoned $194 million in government funds, NBC reports. Prosecutors say he invented fake classified programs to steer $145 million through a holding company to buy the Florida properties, and told contractors he was running a Top Secret project requiring gold deliveries. CBS reports that holding company still had about $38.6 million in its account. Court documents say he acted alone, per NBC. NBC also reports Rush admitted in his plea document that in late 2025 he disclosed details about a U.S. clandestine human source that could endanger the source’s life. NBC says prosecutors stated at the hearing that the disclosure went to a foreign official, whose identity and country have not been reported. Rush, 49, faces up to 20 years and will be sentenced Jan. 28, NBC reports. Source:https://t.co/okeBSFNBB2 https://t.co/okeBSFNBB2 — OSINTdefender (@sentdefender) October 6, 2026

Η απαγγελία της ποινής του ορίστηκε για την 28η Ιανουαρίου.

Αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης ως και 20 ετών, την επιβολή προστίμου καθώς και επιστροφής στο δημόσιο των κεφαλαίων που ιδιοποιήθηκε.

«Οι ομοσπονδιακοί δημόσιοι λειτουργοί έχουν αποστολή να υπηρετούν τον αμερικανικό λαό, όχι τους εαυτούς τους», σχολίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλαντς, σύμφωνα με δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του.

«Ο Ντέιβιντ Ρας καταχράστηκε τη θέση του», «πρόδωσε τη δημόσια εμπιστοσύνη» και «οφείλει να λογοδοτήσει πλήρως για τις πράξεις του», υπερθεμάτισε ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, διευκρινίζοντας πως για την υπόθεση ενημερώθηκε το FBI, η ομοσπονδιακή αστυνομία, κατόπιν εσωτερικής έρευνας της υπηρεσίας κατασκοπείας.

Μεταξύ του Οκτωβρίου του 2025 και του Μαΐου του 2026, όταν συνελήφθη, ο Ντέιβιντ Ρας απεργάστηκε τρόπο ώστε να ιδιοποιείται κεφάλαια που προορίζονταν για μυστικές επιχειρήσεις, κατά το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στην πραγματικότητα, δαπάνησε τα κεφάλαια αυτά για την αγορά πολυτελών ακινήτων, πανάκριβων ρολογιών, ράβδων χρυσού και τουλάχιστον ενός αυτοκινήτου υψηλής αξίας, κατά το κατηγορητήριο.

David Rush plead guilty to defrauding the U.S. of $194M by inventing a Fake Special Access Program. 298 gold bars worth $46M, $2.1M in cash, 30 watches, luxury properties and vehicles were confiscated He was a senior Federal Employee with a TS/SCI clearance, lied about his education and military record — Beard Vet (@Beardvet) October 6, 2026

Ο Ντέιβιντ Ρας φέρεται επίσης, περί τα τέλη του 2025, να έδωσε εμπιστευτικές πληροφορίες για ανθρώπινο πόρο –μυστική πηγή– των ΗΠΑ σε πράκτορα ξένης κυβέρνησης, που δεν διευκρινίζεται ποια ήταν, πάντα σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζει δίωξη για τη συγκεκριμένη υπόθεση, σε αυτό το στάδιο τουλάχιστον.

Διέθετε άδεια χειρισμού άκρως απορρήτων εγγράφων και είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες λόγω της θέσης του στη CIA, στην οποία διορίστηκε εν μέρει διότι είπε ψέματα για τα πτυχία του και τη σταδιοδρομία του στο αμερικανικό πολεμικό ναυτικό.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του τον Μάιο, το FBI βρήκε και προχώρησε στην κατάσχεση σχεδόν 300 ράβδων χρυσού, περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων σε ρευστό και κάπου 30 πολυτελών ρολογιών χειρός, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.