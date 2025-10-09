Ο πρώην ραδιοφωνικός παραγωγός του BBC Radio 1, Tim Westwood, κατηγορείται για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος επτά γυναικών, μεταξύ των οποίων και για τέσσερις περιπτώσεις βιασμού.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε σήμερα (9/10), ότι ο 68χρονος Westwood κατηγορείται για αδικήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν μεταξύ 1983 και 2016.

Οι Αρχές τόνισαν ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, και κάλεσαν οποιονδήποτε έχει σχετικές πληροφορίες, να επικοινωνήσει με την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο Westwood φέρεται να βίασε μία γυναίκα ηλικίας 17 έως 18 ετών στο Λονδίνο, μεταξύ 1995 και 1996, ενώ την ίδια περίοδο της επιτέθηκε και σεξουαλικά σε άλλη περίπτωση.

Επιπλέον, αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε άλλη γυναίκα, επίσης ηλικίας 17 έως 18 ετών, στο Λονδίνο μεταξύ 2000 και 2002, καθώς και για τον βιασμό μιας γυναίκας στα 20 της το 2010.

Άλλες κατηγορίες περιλαμβάνουν άσεμνη επίθεση σε 17χρονη στο Φούλαμ το 1983, σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα στα 20 της στο Βόξχολ το 1986, καθώς και παρόμοια επίθεση στο Στράουντ το 2010.

Το πιο πρόσφατο φερόμενο αδίκημα είναι η σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα στα 20 της στο Φίντσλεϊ του βόρειου Λονδίνου, το 2016 σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Ανώτερος Επιθεωρητής Andy Furphy της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε:

«Απαιτείται θάρρος για να καταγγείλει κανείς περιστατικά τέτοιας φύσης. Οι γυναίκες που το έκαναν μας εμπιστεύτηκαν και συνεχίζουμε να τους παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη. Η έρευνά μας παραμένει ανοιχτή και ενθαρρύνουμε όποιον έχει επηρεαστεί από αυτή την υπόθεση ή διαθέτει πληροφορίες να έρθει σε επαφή με εμάς. Όλες οι καταγγελίες αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα από εξειδικευμένους αξιωματικούς».

Ο επικεφαλής Εισαγγελέας Lionel Idan δήλωσε:

«Οι Εισαγγελείς μας διαπίστωσαν ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να προχωρήσει η υπόθεση στο δικαστήριο και ότι η ποινική δίωξη εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η Εισαγγελία του Στέμματος υπενθυμίζει ότι η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην γίνονται σχόλια ή κοινοποιήσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την εξέλιξη της υπόθεσης».

Ο Westwood αναμένεται να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο του Westminster τον επόμενο μήνα.

Πηγή: dailymail.co.uk