Η πρώην βουλευτής των Ρεπουμπλικανών στο αμερικανικό Κογκρέσο Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, και πρώην ακόλουθος του Ντόναλντ Τραμπ, καταδίκασε σήμερα τα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ως «προδοσία» του αμερικανού Προέδρου έναντι της βάσης του, η οποία, σύμφωνα με την ίδια, τον είχε ψηφίσει για να βάλει τέλος στις επεμβάσεις στο εξωτερικό.

Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, φυσιογνωμία της ριζοσπαστικής δεξιάς που παραιτήθηκε τον Ιανουάριο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων έπειτα από ένα δημόσιο καβγά με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατήγγειλε σε μακροσκελές μήνυμά της στο X τα πλήγματα αυτά και το «ψέμα», σύμφωνα με την ίδια, ότι το Ιράν ήταν έτοιμο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Μας επαναλάμβαναν αυτή τη φράση εδώ και δεκαετίες και ο Τραμπ μας είπε σε όλους ότι οι βομβαρδισμοί του το περασμένο καλοκαίρι εξουδετέρωσαν πλήρως» τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, προσθέτει, αναφερόμενη στα αμερικανικά πλήγματα του Ιουνίου 2025 στο Ιράν.

Marjorie Taylor Greene unleashed on the Trump administration over its war with Iran, calling them “sick fucking liars.” pic.twitter.com/bhJ3EYU57H — MeidasTouch (@MeidasTouch) February 28, 2026

«Εξακολουθεί να είναι ένα ψέμα και εξακολουθεί να υφίσταται για να μπει «τελευταία η Αμερική», έγραψε αναφερόμενη στο σύνθημα «πρώτα η Αμερική» του ρεπουμπλικανού Προέδρου.

«Όμως έχει κανείς την εντύπωση πως αυτή τη φορά είναι η χειρότερη προδοσία, διότι έρχεται από τον ίδιο άνθρωπο και από την ίδια κυβέρνηση που όλοι πιστεύαμε πως ήταν διαφορετικοί και έλεγαν ‘φτάνει πια’», συνέχισε η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν. Όταν είχαν πραγματοποιηθεί τα πλήγματα του περασμένου Ιουνίου, είχε ήδη εκφράσει τη λύπη της για το γεγονός ότι είχε διατρέξει όλη τη χώρα κάνοντας προεκλογική εκστρατεία υπέρ του ρεπουμπλικανού, για να τον δει στη συνέχεια να αναιρεί τη δέσμευσή του κατά των επεμβάσεων.

BREAKING: MAGA Reacts to Trump attacking Iran: Marjorie Taylor Greene: “We voted for America First and ZERO wars.” Tucker Carlson: “absolutely disgusting and evil.” Alex Jones: “Trump‘s HUGE gamble accelerates the world‘s trajectory towards a nuclear world war.” Andrew Tate:… pic.twitter.com/vUbr1pgCF2 — Brian Krassenstein (@krassenstein) February 28, 2026



Μερικούς μήνες αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διακόψει δημόσια τις σχέσεις του μ’ αυτή την παλιά σύμμαχό του αποκαλώντας την «Μάρτζορι η προδότρα Γκριν» και «Μάγκι η Τρελή», μετά τις επικρίσεις της βουλευτή για τη διαχείριση της υπόθεσης Έπστιν.

Στο σημερινό μήνυμά της στο X, η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν επέκρινε και πάλι τον Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση αυτή. «Επί χρόνια ζητούσαμε τη δημοσιοποίηση του φακέλου Έπστιν, ζητώντας διαφάνεια και δικαιοσύνη για τις χιλιάδες των θυμάτων, γυναίκες και παιδιά, στα χέρια των πιο πλούσιων και των πιο ισχυρών ανδρών του κόσμου, και αναγκασθήκαμε να δώσουμε μάχη εναντίον του ίδιου του Τραμπ γι’ αυτό», δήλωσε.

«Αντί γι’ αυτό, παίρνουμε έναν πόλεμο με το Ιράν για λογιαριασμό του Ισραήλ», πρόσθεσε η πρώην βουλευτής.