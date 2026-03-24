Η είδηση για τον θάνατο του 43χρονου δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη του OnlyFans, μετά από μάχη με τον καρκίνο, δημιούργησε κλίμα πένθους ανάμεσα σε κορυφαίους δημιουργούς της πλατφόρμας ενηλίκων, που εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς τον Λεονίντ Ραντβίνσκι.

Η Σόφι Ρέιν, είναι αυτή τη στιγμή μία από τις πιο γνωστές σταρ ταινιών για ενήλικες, και αποτελεί ένα από τα κορυφαία μοντέλα στην πλατφόρμα περιεχομένου για ενήλικες. Από το 2023 ως το 2025 «έβγαλε» το απίστευτο ποσό των 95 εκατομμυρίων δολαρίων, μέσα από το OnlyFans.

Η Ρέι ευχαρίστησε τον Ραντβίνσκι, που άλλαξε τη ζωή της, σε ένα συγκινητικό μήνυμα προς εκείνον.

«Πριν από το OnlyFans δούλευα ως σερβιτόρα και μόλις που κατάφερνα να πληρώνω το νοίκι. Αυτή η πλατφόρμα μου έδωσε τα πάντα. Και αυτό δεν θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε κάποιος να τη δημιουργήσει», είπε η 21χρονη.

«Δεν ξέρω καν πώς να το περιγράψω με λόγια. Αυτός ο άνθρωπος δημιούργησε κάτι που άλλαξε ολόκληρη τη ζωή μου. Μεγάλωσα με κουπόνια σίτισης και τώρα μπορώ να φροντίζω όλη την οικογένειά μου, χάρη στην πλατφόρμα που δημιούργησε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό», δήλωσε στην εφημερίδα The New York Post.

Η Ρέιν είπε επίσης ότι δεν συνάντησε ποτέ προσωπικά τον δισεκατομμυριούχο που ήταν γνωστός για τη διακριτική του στάση, «αλλά ό,τι έχω τώρα είναι επειδή δημιούργησε κάτι που έδωσε σε ανθρώπους σαν εμένα μια ευκαιρία», είπε και πρόσθεσε: «Στέλνω τόση αγάπη στην οικογένειά του. Αυτό είναι πραγματικά, πραγματικά λυπηρό».

Ο Ραντβίνσκι αγόρασε τη μητρική εταιρεία της πλατφόρμας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, την Fenix International, το 2018.

Με το OnlyFans ουσιαστικά μεταμόρφωσε τη βιομηχανία του περιεχομένου για ενηλίκους, προσφέροντας ουσιαστικά σε όλους μια «πύλη εισόδου» στην συγκεκριμένη βιομηχανία. Μέσω της πλατφόρμας, επέτρεπε στους δημιουργούς περιεχομένου να κρατούν το 80% των κερδών τους καθώς ανέπτυσσαν τους συνδρομητές τους.