Συγκίνηση και έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η εμφάνιση του πρώην αστέρα της Nickelodeon, Τάιλορ Τσέις, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να ζει άστεγος στους δρόμους της Καλιφόρνια. Ο 36χρονος ηθοποιός, γνωστός από τον ρόλο του Μάρτιν «Qwerly» Κουέρλι στη δημοφιλή σειρά των 00s Ned’s Declassified School Survival Guide, εμφανίζεται εμφανώς καταβεβλημένος, βρώμικος και αποπροσανατολισμένος σε βίντεο που τραβήχτηκε στο Ρίβερσαϊντ τον Σεπτέμβριο.

Στο βίντεο, μια γυναίκα τον πλησιάζει και τον ρωτά αν ήταν ηθοποιός του Disney Channel. Εκείνος τη διορθώνει ήρεμα, λέγοντας ότι εργαζόταν στο Nickelodeon και συγκεκριμένα στη σειρά Ned’s Declassified. Όταν της αποκαλύπτει το όνομά του, η γυναίκα τον αναγνωρίζει, γεγονός που κάνει την αντίθεση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν του ακόμη πιο σκληρή.

Το υλικό διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας κύμα θλίψης και προβληματισμού. Η είδηση έφτασε σύντομα και στους πρώην συμπρωταγωνιστές του, Ντέβον Βέρκχαϊζερ, Ντάνιελ Κέρτις Λι και Λίντσεϊ Σο, οι οποίοι μίλησαν ανοιχτά για το θέμα στο podcast Ned’s Declassified Podcast Survival Guide στις 24 Σεπτεμβρίου.

«Ήταν τρομακτικό να το βλέπω. Ήταν πολλά να επεξεργαστώ», δήλωσε ο Ντάνιελ Κέρτις Λι, εκφράζοντας αρχικά την οργή του για το γεγονός ότι κάποιος κατέγραψε μια τόσο ευάλωτη στιγμή.

«Μετά όμως ένιωσα ανήμπορος. Δεν ήθελα να το πιστέψω, νόμιζα ότι απλώς τον πέτυχαν σε μια κακή μέρα. Όμως είδα και άλλα βίντεο και κατάλαβα ότι περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο».

Ο ίδιος τόνισε ότι πιστεύει στη δυνατότητα του Τσέις να ανακάμψει, αν και παραδέχτηκε πως αυτή η πίστη βασίζεται περισσότερο στην ελπίδα. «Θέλω να τον δω, να προσπαθήσω να συνδεθώ μαζί του, αλλά χωρίς να τον φέρω σε δύσκολη θέση», είπε.

Η Λίντσεϊ Σο συμφώνησε, δηλώνοντας πως αισθάνεται το ίδιο αβοήθητη. «Θα ήθελα απλώς να τον δω, να του μιλήσω, να τον κοιτάξω στα μάτια και να του δείξω αγάπη. Μου λείπει ο Τάιλορ. Τον αγαπώ πάρα πολύ», ανέφερε συγκινημένη.

Ο Ντέβον Βέρκχαϊζερ χαρακτήρισε την κατάσταση «επώδυνη και σοκαριστική», τονίζοντας πόσο δύσκολο είναι να βλέπεις έναν άνθρωπο από μια τόσο φωτεινή και αθώα περίοδο της ζωής σου να έχει οδηγηθεί σε αυτό το σημείο. Παρότι δεν του άρεσε η δημόσια έκθεση του Τσέις, εξέφρασε την άποψη ότι η γυναίκα που δημοσίευσε το βίντεο είχε καλές προθέσεις.

Ο Τάιλορ Τσέις, γεννημένος στην Αριζόνα, ξεκίνησε την καριέρα του στην υποκριτική ως έφηβος στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Εκτός από το Ned’s Declassified, εμφανίστηκε στη σειρά Everybody Hates Chris το 2005 και στην ταινία Good Time Max (2008) με πρωταγωνιστή τον Τζέιμς Φράνκο.

Η Daily Mail έχει επικοινωνήσει με το Nickelodeon για επίσημο σχόλιο, ενώ η υπόθεση του Τσέις επαναφέρει με σκληρό τρόπο στο προσκήνιο τη σκοτεινή πλευρά της παιδικής διασημότητας και την εύθραυστη πλευρά της ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.