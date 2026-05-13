Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο πρώην επικεφαλής του προσωπικού της προεδρίας της Ουκρανίας, Αντρέι Γιέρμακ, ο οποίος κατηγορήθηκε αυτή την εβδομάδα σε έρευνα για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, συμβουλεύτηκε μια μυστικίστρια ενώ εξέταζε υποψηφίους για ανώτερα κυβερνητικά αξιώματα, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασαν οι εισαγγελείς.

Ο Γιέρμακ – στενός συνεργάτης του Ουκρανού ηγέτη Βολοντιμίρ Ζελένσκι – παραιτήθηκε πέρυσι εν μέσω εντεινόμενου ελέγχου για τους φερόμενους δεσμούς του με τον επιχειρηματία Τιμούρ Μίντιχ, ο οποίος διέφυγε στο Ισραήλ λίγο πριν κατηγορηθεί ως εγκέφαλος ενός προγράμματος υπεξαίρεσης μεγάλης κλίμακας σε μια κρατική ενεργειακή εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας την Τρίτη, οι εισαγγελείς αποκάλυψαν λεπτομέρειες του αναφερόμενου ενδιαφέροντος του Γιέρμακ για αποκρυφιστικές πρακτικές, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να επηρέασε τις αποφάσεις προσωπικού στα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, μια από τις επαφές του εμφανίστηκε σε αρχεία μηνυμάτων με το όνομα «Γραφείο Βερόνικα Φεντγκσούι».

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Γιέρμακ έστειλε τις ημερομηνίες γέννησης των πιθανών διορισμένων – χωρίς να τους κατονομάσει άμεσα – για να ρωτήσει εάν ήταν κατάλληλοι για το αξίωμα.

Το φενγκ σούι είναι μια παραδοσιακή κινεζική πρακτική που επικεντρώνεται στη διευθέτηση χώρων και αντικειμένων για την προώθηση της αρμονίας και της ροής του τσι, ή της ενέργειας της ζωής. Ενώ χρησιμοποιείται ευρέως ως έμπνευση για την εσωτερική διακόσμηση, έχει επίσης συνδεθεί σε ορισμένους κύκλους με μαντία, πνευματισμό και άλλες μυστικιστικές πρακτικές.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Γιέρμακ ζήτησε τη γνώμη της Βερόνικα για τους υποψηφίους για τις θέσεις του πρωθυπουργού, του γενικού εισαγγελέα, του υπουργού υγείας, ακόμη και του δικού του αναπληρωτή υπεύθυνου για την επίβλεψη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Οι εισαγγελείς ανέφεραν τις ανακοινώσεις ενώ υποστήριξαν ότι ο Γιέρμακ θα πρέπει να παραμείνει σε προδικαστική κράτηση λόγω της υποτιθέμενης ικανότητάς του να επηρεάζει μάρτυρες και να παρεμβαίνει στην έρευνα.

Πρόσθετες λεπτομέρειες προέκυψαν κατά τη συνέχιση των ακροάσεων την Τετάρτη, όταν ο εισαγγελέας αναγνώρισε την πνευματική σύμβουλο με το πλήρες όνομα και παρέθεσε ορισμένα από τα μηνύματα κειμένου που φέρεται να αντάλλαξαν εκείνη και ο Γερμάκ.

Τα αρχεία δείχνουν ότι τον προέτρεψε να προσκολληθεί στην εξουσία με οποιοδήποτε κόστος, κάτι που δεσμεύτηκε να κάνει.

Zelenskyy's former press secretary, Yuliia Mendel, claimed that…

Αντιδρώντας στις αποκαλύψεις, ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Κίριλ Ντμίτριεφ χλεύασε την ουκρανική ηγεσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι η κυβέρνηση Ζελένσκι «θα πρέπει απλώς να βρει έναν ειρηνικό “μάντη”», προσθέτοντας ότι «η ειρήνη είναι η καλύτερη μαγεία».

Ισχυρισμοί για αποκρυφιστικές πρακτικές στον κύκλο του Ζελένσκι

Ισχυρισμοί για μυστικιστικές πεποιθήσεις εντός της ηγεσίας της Ουκρανίας είχαν προηγουμένως διατυπωθεί από την πρώην γραμματέα Τύπου του Ζελένσκι, Γιούλια Μέντελ, η οποία έκτοτε αναδείχθηκε σφοδρή επικρίτρια της κυβέρνησης.

Τον Ιανουάριο, ο Μέντελ ισχυρίστηκε ότι ο Γέρμακ βασιζόταν σε απόκρυφες τελετουργίες για χρόνια και φέρεται να προσκαλούσε ασκούμενους από το εξωτερικό να πραγματοποιήσουν τελετές που περιλάμβαναν το λεγόμενο «νερό πτώματος». Πρόκειται για μια ανατριχιαστική τελετή μαγείας όπου συλλέγεται το νερό του από το μπάνιο ενός πρόσφατα αποθανόντος ατόμου το οποίο το πίνουν για να πάρουν τη δύναμη της ζωής ή τις ειδικές δυνάμεις του.

Πρότεινε ότι και άλλα άτομα κοντά στον Ζελένσκι είχαν κοινό ενδιαφέρον για μυστικιστικές πρακτικές, αν και δεν τους αναγνώρισε δημόσια.

Η υπόθεση διαφθοράς εναντίον του Γέρμακ επικεντρώνεται σε μια πολυτελή ανάπτυξη ακινήτων στα προάστια που οι ερευνητές λένε ότι χρηματοδοτήθηκε από παράνομα κεφάλαια. Μέρος της υπόθεσης αναφέρθηκε σε ένα υποτιθέμενο σχέδιο που αφορούσε την παράνομη εξόρυξη άμμου από ένα νεκροταφείο για χρήση σε κατασκευές.

Ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Γιαροσλάβ Ζελέζνιακ επεσήμανε τις κατηγορίες ως απόδειξη ότι οι ανώτεροι αξιωματούχοι που συνδέονται με το έργο δεν διέθεταν ηθικά πρότυπα και δεν θα έπρεπε να τους ανατεθεί η διακυβέρνηση της χώρας. Ο Ζελένσκι φέρεται να είναι μεταξύ των τεσσάρων συνιδιοκτητών της πολυτελούς ανάπτυξης ακινήτων που ερευνούν οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς που υποστηρίζονται από τη Δύση.