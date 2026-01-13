Πρώην σύντροφος του πρίγκιπα Χάρι συνελήφθη στην Μαγιόρκα με την κατηγορία ότι έφυγε από πολυτελές ξενοδοχείο χωρίς να πληρώσει λογαριασμό ύψους περίπου 500 λιρών.

Ειδικότερα, η 53χρονη σταρ ριάλιτι Κάθριν Όμανι συνελήφθη χθες με την κατηγορία της απάτης, αφού ο διευθυντής του ξενοδοχείου ειδοποίησε την αστυνομία, ότι έφυγε χωρις να πληρώσει.

Η Κάθριν έφυγε από το ξενοδοχείο τριών αστέρων Playas del Rey Hotel στο δημοφιλές θέρετρο Santa Ponsa χωρίς να πληρώσει τον λογαριασμό των 550 ευρώ (475 λίρες) που ήταν τπο σύνολο από την εννιαήμερη διαμονή της.

Η Κάθριν, η οποία παλαιότερα καυχιόταν για τις παθιασμένες περιπέτειες που είχε με τον Πρίγκιπα Χάρι, όταν αυτός ήταν 21 ετών και εκείνη 34, εμφανίστηκε χθες ενώπιον δικαστή στην πρωτεύουσα της Μαγιόρκα.

Οργισμένη από τις κατηγορίες που της προσάπτουν μετά την είδηση της σύλληψής της, εμφανίστηκε στο δικαστήριο και είπε: «Είναι όλα βλακείες. Ο λογαριασμός πληρώθηκε. Έχω αποδείξεις ότι ο λογαριασμός πληρώθηκε εξ ολοκλήρου. Ήταν ένα τεχνικό λάθος ».

Η πρώην σταρ του ριάλιτι, Real Housewives of DC φέρεται να έκανε κράτηση στο ξενοδοχείο με κάρτα που δεν είχε χρήματα μέσα.

Πηγή: The Sun