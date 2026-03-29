Για ταπεινωτική φωτογραφία που «σφράγισε» την πτώση του Βρετανού πρώην υπουργού και πρώην πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου, Πίτερ Μάντελσον, κάνει λόγο η Daily Mail.

Φωτογραφία με σλιπάκι δίπλα σε πρώην μοντέλο

Ειδικότερα, στη φωτογραφία φαίνεται ο πρώην υπουργός να στέκεται, φορώντας ένα λευκό σλιπάκι, και να μιλά με μια νεαρή γυναίκα που φοράει ρόμπα. Ο λεγόμενος «Πρίγκιπας του Σκότους» των Εργατικών εμφανίστηκε στο σπίτι του, στην πολυτελή έπαυλη του παιδόφιλου Τζέφρι Έπστιν στο Παρίσι. Η γυναίκα σε αυτή τη φωτογραφία – Ρωσίδα, πρώην μοντέλο που ήταν ένα από τα πολλά θύματα του Έπστιν – έσπασε τη σιωπή της σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην εφημερίδα The Mail on Sunday.

Η Μία, της οποίας το όνομα έχει αλλάξει για να προστατευθεί η ταυτότητά της, αποκάλυψε ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε κρυφά από τον Έπστιν, καθώς καθόταν πίσω από το γραφείο του σε ένα δωμάτιο στο μεγάλο διαμέρισμά του που γνώριζε ως «η βιβλιοθήκη».

Πιστεύει ότι η φωτογραφία – που βρέθηκε ανάμεσα στα Αρχεία Έπστιν – ήταν μέρος της μυστικής προσπάθειας του παιδόφιλου χρηματοδότη να συλλέξει εικόνες ισχυρών καλεσμένων σε επικίνδυνες θέσεις.

Η «μασέρ που ερχόταν συχνά»

Η Μία πιστεύει ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε γύρω στο 2010, όταν ήταν στα μέσα της δεκαετίας των 20. Θυμήθηκε: «Δεν θυμάμαι [τον Μάντελσον] να περπατάει έτσι συχνά. Πιθανώς να έκανε μασάζ. «Υπήρχε μια μασέρ που ερχόταν αρκετά συχνά. Νομίζω ότι ήταν από τη Λιθουανία.

«Ειλικρινά, δεν θυμάμαι τι κοιτούσαμε, [φαίνεται] σαν να μου έδειχνε κάτι, κάποια συσκευή». Είπε ότι ήταν «99% σίγουρη» ότι ο Έπστιν τράβηξε τη φωτογραφία επειδή η γωνία υποδηλώνει ότι τραβήχτηκε από το γραφείο του, δεδομένης της διάταξης του δωματίου. «Του άρεσε να βγάζει προκλητικές φωτογραφίες όπου οι άνθρωποι δεν έδειχναν καθόλου καλά», είπε.

«Η φωτογραφία είναι αηδιαστική. [Ο Μάντλεσον] δεν είναι ούτως ή άλλως ο πιο ευχάριστος άνθρωπος στον κόσμο, και με τα εσώρουχά του… εκτός από τις γκριμάτσες, [η φωτογραφία] δεν προκαλεί άλλα συναισθήματα».

Σχολιάζοντας την καταλληλότητα του Μάντελσον να την ρωτάει ενώ στέκεται με τα εσώρουχά του, πρόσθεσε: «Είναι εντελώς ανοησίες».

Ο Μάντελσον – που απολύθηκε από τη θέση του πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, αφού αποκαλύφθηκαν οι πλήρεις διασυνδέσεις του με τον Έπστιν, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την κρίση του Σερ Κιρ Στάρμερ κατά τον διορισμό του – αρνήθηκε οποιαδήποτε γνώση για τα εγκλήματα του χρηματοδότη «λόγω των ψεμάτων που μου είπε». Ο 72χρονος συνελήφθη τον περασμένο μήνα ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα.

Πώς περιγράφει τον Μάντελσον

Η Μία ήταν μέλος της ακολουθίας του Έπστιν για αρκετά χρόνια. Την φιλοξένησε σε ένα από τα διαμερίσματά του στο Μανχάταν και έλεγχε κάθε πτυχή της ζωής της, ισχυρίστηκε. Γνώρισε επίσης τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ όταν επισκέφθηκε τον Έπστιν τον Δεκέμβριο του 2010.

Περιέγραψε τον Μάντελσον ως «μη φιλικό», «σκυθρωπό» και «πολύ αφιλόξενο» και τον κατηγόρησε ότι φέρεται με περιφρόνηση στις νεαρές γυναίκες που βρίσκονταν στην τροχιά του Έπστιν – πολλές από τις οποίες είναι πλέον γνωστό ότι είναι θύματα.

«Ο Πίτερ ήταν σαν τσιγκούνης, μετακινούνταν από τόπο σε τόπο, έμενε σε γιοτ, στο Παρίσι, σε σπίτια», είπε στο Υπουργείο Εσωτερικών. «Φαινόταν απλώς σαν κάποιος υψηλού προφίλ φιλοξενούμενος που ήταν τόσο σημαντικός που δεν υπήρχε λόγος να μας μιλήσει, το προσωπικό, δεν χρειαζόταν να είναι ευχάριστος».

Περιέγραψε τη στάση του Μάντελσον απέναντι στις γυναίκες στα σπίτια του Έπστιν ως «αλαζονεία», προσθέτοντας: «Μας κοίταζε αφ’ υψηλού. Δεν θυμάμαι καν αν ήξερε το όνομά μου». Ο Μάντελσον ήταν λιγότερο αδιάφορος με τη Μία σε μια μεταγενέστερη επίσκεψή της στη Νέα Υόρκη, θυμάται, όταν ο Έπστιν την διέταξε να ενεργήσει ως η προσωπική του αγοραστής.

Ο διαρκής έλεγχος του Έπστιν

Το Υπουργείο Εσωτερικών αποκάλυψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα πώς ο Έπστιν κανόνισε να κάνει ενέσεις Botox ο πολιτικός ενώ βρισκόταν σε μια επίσκεψη που χρηματοδοτήθηκε από τους φορολογούμενους στο Μανχάταν τον Μάρτιο του 2010, ενώ ο χρηματοδότης βρισκόταν ακόμη σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ο Έπστιν έλεγχε κάθε πτυχή της ζωής των νεαρών γυναικών που είχαν παγιδευτεί στον ιστό του εμπορίας ανθρώπων. Κάποια στιγμή διέταξε τη Μία – η οποία έχει λάβει πληρωμή από ένα ταμείο για τα θύματα – να κουρευτεί, λέγοντάς της «είσαι πολύ μεγάλη για να έχεις μακριά μαλλιά».

«Έλεγχε τα ρούχα μας, τα μαλλιά, τα δόντια, τον αθλητισμό, την άσκηση, τα πάντα», είπε. «Κανείς δεν είχε ιατρική ασφάλιση. Αν χρειαζόταν να δεις γιατρό, έπρεπε να ζητήσεις την άδειά του και σε έστελνε στους γιατρούς του».

Πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία – Πώς ο Έπστιν «έσυρε ανθρώπους στον ιστό του»

Όταν επισκεπτόταν το Παρίσι, ο Έπστιν εξακολουθούσε να παρακολουθεί την ώρα Νέας Υόρκης και πήγαινε για ύπνο αργά. Περίμενε από τα κορίτσια της συνοδείας του να ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του ανά πάσα στιγμή. «Ίσως λοιπόν αυτή η φωτογραφία [με τον Μάντελσον] να τραβήχτηκε το πρωί, πριν προλάβω να ντυθώ», είπε.

Η Μία περιέγραψε πώς ο Έπστιν ήταν ένας εξαιρετικός χειριστής. «Φαινόταν να βλέπει μέσα από εσένα, να καταλαβαίνει την ευαλωτότητά σου και μετά να γίνεται το μόνο άτομο που θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημά σου», είπε. «Στη συνέχεια, σταδιακά, βήμα προς βήμα, σε συνέθλιβε. Έσυρε ανθρώπους σε αυτόν τον ιστό. Ακόμα και πολύ ισχυροί άνθρωποι πιάνονταν».

Ο Μάντελσον δεν απάντησε σε αίτημα να σχολιάσει χθες το βράδυ.

Πηγή: Daily Mail