Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την Ουγγαρία, με τις αρμόδιες Αρχές να ξεθάβουν κυριολεκτικά εκατομμύρια ευρώ μέσα από δάση και κρύπτες, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης έρευνας για διαφθορά. Στο επίκεντρο του σκανδάλου βρίσκεται ο πρώην Υπουργός Ανάπτυξης της Κυβέρνησης Ορμπάν, Μίκλος Σέστακ.

Οπτικοακουστικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφει στελέχη των Αρχών να σκάβουν με φτυάρια σε δασικές εκτάσεις για να ανασύρουν τον κρυμμένο «θησαυρό», ενώ άλλες φωτογραφίες απεικονίζουν τεράστιες στοίβες από κατασχεμένα χαρτονομίσματα. Η επιχείρηση διήρκεσε δύο ημέρες (Πέμπτη και Παρασκευή) και οδήγησε στον εντοπισμό μετρητών, η συνολική αξία των οποίων αγγίζει τα 17,7 εκατομμύρια ευρώ.

Τις έρευνες σε διάφορες τοποθεσίες έφερε εις πέρας η Εθνική Υπηρεσία Ανάκτησης και Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (NVVH), ένας νεοσύστατος φορέας που δημιουργήθηκε από τη νέα ουγγρική κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της υπηρεσίας: «Στη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν σημαντικά ποσά μετρητών: θαμμένα σε δάση, κρυμμένα σε αγροτικά κτήρια και αποθήκες καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες, αλλά και τοποθετημένα σε ένα χρηματοκιβώτιο μεγάλης αξίας που βρισκόταν σε απομονωμένη περιοχή».

Παράλληλα, η NVVH έδωσε τον ακριβή απολογισμό των ευρημάτων, διευκρινίζοντας: «Το συνολικό ποσό των μετρητών που εντοπίστηκε στη διάρκεια δύο ημερών έρευνας ανέρχεται σε 5.071.632.000 φιορίνια, 2.658.350 ευρώ και 1.257.100 δολάρια».

Βίντεο από τις έρευνες των Αρχών:

Το σκάνδαλο με τα λεωφορεία

Βασικός πρωταγωνιστής της υπόθεσης είναι ο Μίκλος Σέστακ, ο οποίος βρέθηκε στο τιμόνι του Υπουργείου Ανάπτυξης την περίοδο 2014-2018, υπό την πρωθυπουργία του Βίκτορ Ορμπάν. Ο πρώην υπουργός αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροδοκία, αναφορικά με την προμήθεια μεταχειρισμένων λεωφορείων από την κρατική εταιρεία μεταφορών σε υπερκοστολογημένες τιμές.

Ο Σέστακ έχει ήδη συλληφθεί και παραμένει υπό κράτηση. Το κύμα των ερευνών, ωστόσο, είναι ευρύτερο, καθώς σε ξεχωριστές υποθέσεις έχουν συλληφθεί ακόμη δύο πρώην υπουργοί, αλλά και ο ίδιος ο αδελφός του Βίκτορ Ορμπάν.

Αλλαγή σελίδας και πολιτικές αντιδράσεις

Η εξάρθρωση των κυκλωμάτων διαφθοράς αποτελεί κεντρική δέσμευση του νέου Πρωθυπουργού της χώρας, Πίτερ Μάγιαρ. Ο Μάγιαρ, που κέρδισε τις εκλογές του περασμένου Απριλίου βάζοντας τέλος στην 16ετή κυριαρχία του Ορμπάν, έχει δηλώσει αποφασισμένος να ρίξει άπλετο φως στις καταχρήσεις εξουσίας της προηγούμενης διοίκησης.

Αναφερόμενος στα εντυπωσιακά ευρήματα της NVVH, ο σημερινός πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα πως αυτή η εξέλιξη «σηματοδοτεί επισήμως το τέλος της μαφίας των Fidesz-KDNP!», ρίχνοντας τα βέλη του στα κόμματα που απάρτιζαν τον προηγούμενο κυβερνητικό συνασπισμό.

Από την πλευρά του, ο πρώην Πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν τηρεί σιγή ιχθύος για τις πρόσφατες αποκαλύψεις. Στο παρελθόν, πάντως, είχε επιχειρήσει να υποβαθμίσει τις έρευνες εις βάρος στενών συνεργατών του, κάνοντας λόγο για «πολιτικές διώξεις με στόχο τη φυλάκισή του».