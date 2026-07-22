Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ο σχεδιασμός για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα, μετά τη σχετική NAVTEX που εκδόθηκε για σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο έως τις 30 Αυγούστου.

Τις εργασίες πεδίου κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής αναλαμβάνει το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis, δίνοντας το έναυσμα για την εφαρμογή του μνημονίου συμφωνίας που υπογράφηκε στις 10 Ιουλίου μεταξύ της Άγκυρας και του ψευδοκράτους.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία μιας γραμμής μεταφοράς συνολικού μήκους 101 χιλιομέτρων, η οποία περιλαμβάνει 97 χιλιόμετρα υποθαλάσσιου τμήματος και 4 χιλιόμετρα χερσαίου.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, η υποδομή θα συνδέει το Αναμούρ στα παράλια της Τουρκίας με την περιοχή Τεκνετζίκ (Τράπεζα), ανατολικά της Κερύνειας.

Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κύριος στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αντικατάσταση των υγρών καυσίμων στην ηλεκτροπαραγωγή των κατεχομένων με φυσικό αέριο, ενισχύοντας έτσι την τοπική ενεργειακή ασφάλεια.

Παράλληλα, τουρκικές πηγές υποστηρίζουν ότι ο αγωγός αυτός θέτει τις βάσεις για έναν ευρύτερο ενεργειακό διάδρομο, ο οποίος μελλοντικά θα μπορούσε να διοχετεύσει κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου προς την Τουρκία και, στη συνέχεια, προς την ευρωπαϊκή αγορά.