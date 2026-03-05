Στην Κάρπαθο έχουν εγκατασταθεί οι συστοιχίες πυραύλων Patriot που έφτασαν χθες, Τετάρτη, στο νησί. Οι πρώτες αντιδράσεις από την Τουρκία δεν άργησαν να έρθουν.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Oncu Keceli εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις συστοιχίες πυραύλων.

«Βρίσκουμε τις πρόσφατες δηλώσεις που αντιφάσκουν με το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου επιπόλαιες, ατυχείς και άκαιρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε βίντεο από την άφιξή των Patriot στο νησί:

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Βρίσκουμε τις δηλώσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες, αντίθετες με το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, μη σοβαρές, ατυχείς και άκαιρες.

Στο πλαίσιο της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947, δεν υπάρχει κανένα αμφισβητούμενο ζήτημα ως προς το αντικειμενικό νομικό καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν προκαλεί ουσιαστικά έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι, που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και προσπαθούν σε κάθε ευκαιρία να δηλητηριάσουν τις διμερείς σχέσεις μας με τη σύμμαχο στο ΝΑΤΟ Ελλάδα, επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο.

Κάθε βήμα που θα κάνουν αυτοί οι κύκλοι, οι οποίοι κατηγορούν την Τουρκία για αναθεωρητισμό, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είναι άκυρο. Ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι ότι η ίδια αυτή νοοτροπία, η οποία στο παρελθόν επιχείρησε να εξοντώσει μαζικά τους Τουρκοκύπριους, που ήταν συνιδιοκτήτες της Κύπρου, σήμερα ισχυρίζεται ότι θα τους προστατεύσει. Θέλουμε να γίνει γνωστό ότι οι Τουρκοκύπριοι και η Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου, με τη στήριξη της μητέρας πατρίδας και εγγυήτριας δύναμης Τουρκίας, είναι σε θέση να διασφαλίσουν τη δική τους ασφάλεια και δεν έχουν ανάγκη κανέναν άλλο.

Οι εξελίξεις στην περιοχή μας αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη σημασία της ειλικρινούς προσήλωσης στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Με την ευκαιρία αυτή, υπενθυμίζουμε σε κύκλους που, με κίνητρα εσωτερικής πολιτικής, συνηθίζουν να προβάλλουν αβάσιμους ισχυρισμούς και να διαδίδουν παραπληροφόρηση σε βάρος της χώρας μας, ότι δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα και τους καλούμε να επιδείξουν σύνεση».