Στις 27 Δεκεμβρίου 2026 θα ψηφίσουν οι πολίτες της Σερβίας για τον νέο πρόεδρο της χώρας, τρεις μήνες μετά την παραίτηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Τις εκλογές προκήρυξε το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και ασκών καθήκοντα προέδρου της Δημοκρατίας, Αλεξάνταρ Τσούπιτς, υπογράφοντας τη σχετική απόφαση στο Κοινοβούλιο, στο Βελιγράδι.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στην επιλογή της «Φοιτητικής Λίστας», η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τον υποψήφιό της για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα. Αντίθετα, το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) του Βούτσιτς δεν θα κατεβάσει δικό του υποψήφιο, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο.

Μετά την υπογραφή της απόφασης, ο Τσούπιτς κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν στις εκλογές, υπογραμμίζοντας την ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων και των μέσων ενημέρωσης για την οικοδόμηση δημοκρατικών θεσμών.

«Οι καλοί νόμοι είναι τα τείχη της κοινωνίας μας και οι ενημερωμένοι πολίτες είναι οι πραγματικοί κυρίαρχοι της πολιτικής κοινότητας. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια δύσκολη επιλογή μεταξύ κορυφαίων υποψηφίων και των προγραμμάτων τους», δήλωσε.

Η προεδρική θέση έμεινε κενή στις 27 Σεπτεμβρίου, όταν ο Βούτσιτς παραιτήθηκε, επτά μήνες πριν από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Στόχος του ήταν να τεθεί επικεφαλής του ψηφοδελτίου της παράταξής του στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου.

Το Σύνταγμα και η εκλογική νομοθεσία της Σερβίας προβλέπουν ότι οι προεδρικές εκλογές διεξάγονται εντός τριών μηνών από την ημέρα που χηρεύει η θέση. Η προεκλογική περίοδος πρέπει να διαρκεί από 30 έως 60 ημέρες.

Ο Τσούπιτς, πανεπιστημιακός καθηγητής και βουλευτής της «Φοιτητικής Λίστας», εξελέγη πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης στις 19 Νοεμβρίου. Με την ανάληψη των καθηκόντων του διαδέχθηκε την Άνα Μπρνάμπιτς και στην προσωρινή άσκηση της προεδρίας της Δημοκρατίας.

Για την υποψηφιότητα της «Φοιτητικής Λίστας», ο βουλευτής Ίλια Σρντάνοβιτς είχε δηλώσει το απόγευμα της Τετάρτης ότι οι διαβουλεύσεις στην πλειοψηφία ολοκληρώθηκαν και ότι το όνομα θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την προκήρυξη των εκλογών.

Από την πλευρά του, ο Βούτσιτς, ο οποίος είναι πλέον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SNS, απέκλεισε κατηγορηματικά την κάθοδο υποψηφίου του κόμματός του. Παραμένει ανοιχτό εάν το SNS θα επιλέξει την αποχή ή θα στηρίξει άλλη υποψηφιότητα.

Με τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρχίζουν οι προθεσμίες για την κατάθεση υποψηφιοτήτων στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (RIK). Για την επικύρωση κάθε υποψηφιότητας απαιτούνται τουλάχιστον 10.000 υπογραφές πολιτών. Εάν κανείς δεν εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία στον πρώτο γύρο, θα ακολουθήσει επαναληπτική ψηφοφορία εντός 15 ημερών.