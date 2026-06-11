Η υπόθεση του Μπέλφαστ και οι ταραχές που ακολούθησαν την απόπειρα δολοφονίας ενός 40χρονου από Σουδανό μετανάστη συνεχίζουν να προκαλούν πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, με τον Έλον Μασκ να παρεμβαίνει με ρατσιστικά σχόλια και έμμεση προτροπή σε βίαιες αντιδράσεις στο X.

Οι προκλητικές αναρτήσεις του Μασκ

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ο οποίος είχε ήδη βρεθεί στο στόχαστρο επικρίσεων από τη βρετανική κυβέρνηση για τις προηγούμενες αναρτήσεις του σχετικά με τις ταραχές στη βορειοϊρλανδική πόλη, απάντησε στις κατηγορίες περί υποκίνησης βίας με νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Αυτό που εξοργίζει τον κόσμο είναι οι δολοφόνοι μετανάστες που αποκεφαλίζουν αθώους ανθρώπους στην ίδια τους την πόλη, όχι τα “social media”», έγραψε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας τις επικρίσεις που δέχθηκε από κυβερνητικούς αξιωματούχους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Murderous migrants beheading innocent people in their home town is what’s making people angry, not “social media”! — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2026

Η αφορμή για την έκρηξη της έντασης ήταν η σφοδρή επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στο Μπέλφαστ, όταν ένας Σουδανός φέρεται να επιτέθηκε σε 40χρονο άνδρα στη μέση του δρόμου, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία και μέσα σε λίγες ώρες ακολούθησαν μαζικές διαδηλώσεις και βίαια επεισόδια σε προτεσταντικές συνοικίες της πόλης. Διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά των μεταναστών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις σημειώθηκαν επιθέσεις και εμπρησμοί κατοικιών όπου διέμεναν μετανάστες και αιτούντες άσυλο.

Μέσα στο κλίμα αυτό, ο Έλον Μασκ προχώρησε σε ανάρτηση με την οποία εμφανίστηκε να στηρίζει τις διαδηλώσεις, καλώντας ουσιαστικά τους πολίτες να βγουν στους δρόμους και να εκφράσουν την αγανάκτησή τους.

Only by protesting REPEATEDLY and LOUDLY will there be any change!! https://t.co/73GDcLLFwv — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2026

Η παρέμβασή του προκάλεσε την έντονη αντίδραση της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία τον κατηγόρησε ότι ρίχνει «λάδι στη φωτιά» σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία, συμβάλλοντας στην περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι οι αναρτήσεις τέτοιου περιεχομένου μπορούν να ενθαρρύνουν ακραίες συμπεριφορές και να τροφοδοτήσουν τις ταραχές που ήδη συγκλονίζουν το Μπέλφαστ.

«Δεν φταίνε τα social media»

Ο Μασκ, ωστόσο, απέρριψε τις επικρίσεις και επέμεινε ότι η οργή των πολιτών δεν πηγάζει από τη δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά από το ίδιο το περιστατικό που προκάλεσε τις αντιδράσεις.

Με τη νέα του ανάρτηση επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση από τον ρόλο των social media στην εγκληματική πράξη που προηγήθηκε των ταραχών, υιοθετώντας μια ιδιαίτερα ρατσιστική ρητορική για το μεταναστευτικό ζήτημα.

Η παρέμβασή του έρχεται τη στιγμή που το Μπέλφαστ παραμένει σε μία έκρυθμη κατάσταση, με τις αρχές να προσπαθούν να αποτρέψουν νέα επεισόδια και να περιορίσουν τις επιθέσεις που έχουν στο στόχαστρο κοινότητες μεταναστών.