Το βαρύ επώνυμο της μητέρας της προσελκύει αναπόφευκτα το ενδιαφέρον, ωστόσο η 30χρονη Lourdes Leon επιδιώκει να καθιερωθεί στη μουσική βιομηχανία με τους δικούς της καλλιτεχνικούς κανόνες. Κυκλοφορώντας μουσική με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Lola Leon, η κόρη της Madonna παρουσιάζει το νέο της single με τίτλο «Tramp Stamp», συνοδεύοντάς το από μια τολμηρή φωτογράφιση με διάφανα εσώρουχα και προκλητικές πόζες.

Αν και οι συγκρίσεις με την ποπ σταρ μητέρα της είναι συχνές, η Lourdes επιλέγει διαφορετική δημιουργική κατεύθυνση, εστιάζοντας σε έναν σαφώς πιο πειραματικό ήχο σε σχέση με την εμπορική ποπ που καθιέρωσε τη Madonna παγκοσμίως.

Οι δημιουργοί του «Tramp Stamp» και η Chemical X

Το κομμάτι «Tramp Stamp» αποτελεί καρπό συνδημιουργίας της ίδιας με τον μουσικό και παραγωγό Όσκαρ Σέλερ:

Ο Σέλερ, ο οποίος ανέλαβε την παραγωγή του single, έχει στο ενεργητικό του συνεργασίες με γνωστά ονόματα, όπως η PinkPantheress και η Λίλι Άλεν.

Η μουσική της Lourdes Leon κυκλοφορεί μέσα από την Chemical X, ένα ανεξάρτητο δισκογραφικό label με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Η προσωπική συνεργασία στο «The Test» και η εξομολόγηση της Madonna

Παρά την προσπάθειά της να διαχωρίσει τη δημόσια εικόνα της, η Leon προχώρησε πρόσφατα σε μια ιδιαίτερα προσωπική μουσική σύμπραξη με τη μητέρα της στο τραγούδι «The Test», το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Confessions II» της Madonna. Μέσα από τους στίχους, οι δύο γυναίκες εξέφρασαν όσα δυσκολεύονταν να πουν προσωπικά επί σειρά ετών.

Στο συγκεκριμένο κομμάτι, η Madonna παραδέχεται ότι τοποθέτησε την κόρη της σε ένα βάθρο χωρίς εκείνη να έχει επιλέξει τη διαρκή έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας και τους φωτογράφους, αναλογιζόμενη τον ψυχικό αντίκτυπο αυτής της εμπειρίας.

Μιλώντας στο BBC, η Madonna αποκάλυψε ότι η κόρη της ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα επιφυλακτική απέναντι σε μια κοινή δουλειά: «Δεν θέλει να τη βλέπουν ως την κόρη μου που εκμεταλλεύεται τα προνόμιά της», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Εξέφρασε επιπλεόν, τον απόλυτο σεβασμό της για τον προσωπικό ρυθμό δουλειάς της 30χρονης δημιουργού, προσθέτοντας: «Είναι εξαιρετική τραγουδοποιός και έχει πολύ καλύτερη φωνή από εμένα».

Οικονομική ανεξαρτησία και έλεγχος

Η επιθυμία της Lourdes για πλήρη αυτονομία είχε διατυπωθεί ξεκάθαρα ήδη από το 2021 σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Interview». Εκεί είχε επισημάνει ότι κάλυψε μόνη της εξολοκλήρου τα δίδακτρα των σπουδών της, καθώς και το κόστος αγοράς της πρώτης της κατοικίας:

«Προφανώς μεγάλωσα με τεράστια προνόμια. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό», είχε δηλώσει, εξηγώντας παράλληλα πως η οικονομική εξάρτηση επιτρέπει στους γονείς να ασκούν έλεγχο.

«Η μητέρα μου θέλει να ελέγχει τα πάντα. Είχα ανάγκη να είμαι εντελώς ανεξάρτητη από εκείνη μόλις τελείωσα το λύκειο», είχε τονίσει στη συνέντευξή της.