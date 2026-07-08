Προκλητικός εμφανίστηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της επετειακής Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στέλνοντας τα δικά του μηνύματα προς την Αθήνα αλλά και τη διεθνή κοινότητα

Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι οι τοποθετήσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν τον απασχολούν.

«Καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στον δικό μου κόσμο. Δεν έχουν καμία θέση», είπε.

Αναφερόμενος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, πρόσθεσε: «Είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου».

Για τον Έλληνα πρωθυπουργό σχολίασε ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος».

«Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γείτονάς μας. Θα μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

Turkish President Erdogan on Greece: Did we ever question Mr. Mitsotakis over the defence equipment Greece has procured by asking, “Why did you buy these?” We could have said such things, but there was no need. They are free to buy and sell as they wish. As for Türkiye, we… pic.twitter.com/leu1wWaPNy — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Ο τούρκος πρόεδρος, δήλωσε πως ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ, έχει θετική άποψη σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.

Σε συνέντευξη Τύπου, κατά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ερντογάν είπε πως είχε πολύ παραγωγικές συνομιλίες με τον Τραμπ κι ότι αποχώρησε ευχαριστημένος μετά τη συνάντησή τους.

Ο Ερντογάν ανέφερε επίσης πως συζήτησε με τον Τραμπ για συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων, όπως φρεγατών, υποβρυχίων και κορβετών.

Η δήλωση για το casus belli

Σχολιάζοντας τον χαρακτηρισμό «ιστορική ανορθογραφία» που απέδωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός στο casus belli, ο Τούρκος πρόεδρος προέβη σε μια μάλλον αναπάντεχη δήλωση:

«Το μεγαλύτερο μέρος του λαού μου δεν έχει ιδέα τι σημαίνει casus belli. Αν τους ρωτήσεις, δεν θα ξέρουν να σου απαντήσουν. Θεωρώ, λοιπόν, πως δεν υπάρχει λόγος να κουράζουμε τους πολίτες μας με τέτοια ζητήματα. Αυτό ακριβώς επισημαίνουμε και στους Έλληνες φίλους μας: ας μην επιβαρύνουμε την κοινή γνώμη σε Ελλάδα και Τουρκία. Ας καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να βρούμε μία λύση»

«Ολοκληρώσαμε μια επιτυχημένη Σύνοδο του ΝΑΤΟ»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτήρισε επιτυχημένη τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν ενισχύουν τη Συμμαχία.

«Ολοκληρώσαμε μια επιτυχημένη Σύνοδο του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «στην Άγκυρα θέσαμε τα θεμέλια για ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ».

Ο Ερντογάν υποστήριξε ακόμη ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των συμμάχων ήταν ιδιαίτερα εμφανής κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την Τουρκία το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε δημοσίως τη φιλία τους.

«Ήταν πολύτιμο για εμάς το ότι ο κ. Τραμπ τόνισε τη φιλία μας. Τον ευχαριστούμε», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Η φόρμουλα για το Αιγαίο: «Θέμα ηγετών η επίλυση»

Όσον αφορά το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο κ. Ερντογάν υπογράμμισε ότι υπάρχει κοινός τόπος με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ως προς την επιθυμία διευθέτησης των ζητημάτων στο Αιγαίο.

Μάλιστα, διευκρίνισε ότι η επίλυση αυτών των χρόνιων προβλημάτων αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των ηγετών των δύο χωρών, μια προσέγγιση με την οποία –όπως είπε– συμφωνεί και η ελληνική πλευρά.

Έκκληση για τη Μέση Ανατολή και ανθρωπιστική κρίση

Περνώντας στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής, ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συστρατευθεί υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ, με στόχο την εδραίωση της ειρήνης. Κατήγγειλε τις επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου, κάνοντας λόγο για προκλήσεις απέναντι στην ανθρωπότητα, ενώ υπενθύμισε τη δραματική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, όπου 73.000 αθώοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. «Η περιοχή μας δεν αντέχει άλλες εντάσεις. Χρειαζόμαστε την ειρήνη όπως τον αέρα και το νερό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Άγκυρα φιλοξένησε την ιστορική 75η επέτειο από την ίδρυση της Συμμαχίας, κάνοντας λόγο για μια παραγωγική ανταλλαγή απόψεων με τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Μάλιστα, ανανέωσε το διπλωματικό ραντεβού για τις 29 Οκτωβρίου 2030, οπότε και η Τουρκία προγραμματίζει να φιλοξενήσει ακόμα μία σημαντική σύνοδο κορυφής αρχηγών κρατών.