Αναφορές στο Κυπριακό αλλά και την Ελλάδα είχε η παρέμβαση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος προήδρευσε του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Φιντάν επανέλαβε ότι το Κυπριακό και η κατάσταση της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη παραμένουν δύο βασικές προτεραιότητες της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.

Κάλεσε δε τα κράτη-μέλη του ΟΙC να υποστηρίξουν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και να καθιερώσουν άμεση επαφή μαζί τους.

Σημείωσε επίσης ότι η μουσουλμανική μειονότητα στη Δυτική Θράκη και ο μουσουλμανικός πληθυσμός στα Δωδεκάνησα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν «σοβαρές παραβιάσεις» που τους στερούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες τους.

Επιπλέον τόνισε ότι το Ισραήλ έχει μετατραπεί σε «ανεξέλεγκτο παράγοντα» που τυφλώνεται από τα όνειρα για ένα «Μεγάλο Ισραήλ».

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και τη Συρία απειλούν τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής.

Είπε ότι η συνεχιζόμενη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα και οι προσπάθειες προσάρτησης της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, μαζί με τις ευρύτερες επεκτατικές στρατηγικές του, ενέχουν «σοβαρούς κινδύνους» για την ειρήνη στην περιοχή.

«Αντιμετωπίζουμε δύο επείγοντες κινδύνους», δήλωσε ο Φιντάν. «Πρώτον, τη γενοκτονία στη Γάζα και τις προσπάθειες του Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη και να εκτοπίσει βίαια τους Παλαιστινίους. Δεύτερον, την υπολογισμένη επεκτατική και αποσταθεροποιητική στρατηγική του Ισραήλ, η οποία απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής μας. Υπό το καθεστώς Νετανιάχου, το Ισραήλ έχει μετατραπεί σε «παράνομο παράγοντα», τυφλωμένο από τα όνειρα για ένα «Μεγάλο Ισραήλ».

Ο Φιντάν κάλεσε τα κράτη μέλη του Οργανισμού να υιοθετήσουν ενιαία θέση και να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να σταματήσουν όλες τις διεθνείς μεταφορές όπλων και πυρομαχικών προς το Ισραήλ.

Τόνισε επίσης τη σημασία της ενίσχυσης των νομικών οδών, μετατρέποντας τις διαδικασίες στο Διεθνές Δικαστήριο και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε αποτελεσματικά εργαλεία για τον τερματισμό της ατιμωρησίας.