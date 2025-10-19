Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Για τη στάση που ακολουθεί η Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία, στο θέμα των χωρικών υδάτων, ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν , φάνηκε προκλητικός σε δηλώσεις του.

«Το θέμα είναι πολύ περίπλοκο, δεν δέχεσαι τα 12 μίλια και τα έξι μίλια, καθόμαστε και συζητάμε, το πρόβλημα στο Αιγαίο δεν είναι άλυτο, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ο φόβος», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην ULKETV.

«Ελπίζουμε να το λύσουμε όσο ο Μητσοτάκης είναι στην εξουσία. Είμαι σίγουρος ότι το θέλει και έχει δίκιο. Αν απαντήσουν αρνητικά, θα απαντήσουμε κι εμείς αρνητικά. Αν απαντήσουν θετικά, θα απαντήσουμε θετικά. Αλλά δεν θα είμαστε εμείς που θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία της αρνητικότητας και δεν θα μείνουμε απαθείς στην αρνητικότητα που συμβαίνει!», σημείωσε.

«Αν χρησιμοποιούμε απειλητική γλώσσα ο ένας προς τον άλλον, δεν θα έχει καλό τέλος. Αν η Ελλάδα έρθει σε εμάς με τη γλώσσα της ειρήνης, αυτή η Τουρκία θα έρθει με τη ίδια γλώσσα. Εσείς χρησιμοποιείτε αυτή τη γλώσσα, μην περιμένετε τίποτα άλλο σε αντάλλαγμα, αλλά εσείς είστε που την ξεκινήσατε!», πρόσθεσε.

Οι υψηλοί τόνοι από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών έρχονται ενώ στην γείτονα χώρα υπάρχει μεγάλη δυσφορία για τις δηλώσεις Μητσοτάκη ότι δεν θα ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE με την Αθήνα να απαντά άμεσα.

Η αντίδραση της Αθήνας

«Η Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται. Από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχθεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές. Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, εντούτοις σε θέματα εθνικού συμφέροντος, δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Αντιτουρκικό αίσθημα στην Ελλάδα» λέει ο Τούρκος ΥΠΕΞ

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ έκανε ακόμη λόγο για αντιτουρκικό αίσθημα που ευδοκιμεί στην ελληνική πολιτική και σημείωσε πως αυτή η πολιτική ρητορική δεν βοηθάει τη σχέση των δύο χωρών και προκαλεί ένταση στην περιοχή. Πρόσθεσε μάλιστα ότι το θέμα παρακολουθείται στενά από την Άγκυρα.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ακόμη ότι «το 1980 η τότε τουρκική ηγεσία δέχτηκε την επιστροφή της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ», κοιτάζοντας τη «μεγάλη στρατηγική εικόνα» και τόνισε στη συνέχεια ότι «η Τουρκία περιμένει από την Αθήνα να επιδείξει την ίδια ωριμότητα», καθώς υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα ασφαλείας στην Ευρώπη.

