«Η Τουρκία θα αξιοποιήσει το μερίδιό της από τους πόρους στη Μεσόγειο και θα συνεργαστεί με τους γείτονές της με βάση την αρχή καζάν-καζάν». Αυτό δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνομιλώντας με δημοσιογράφους στην πτήση της επιστροφής προς την Άγκυρα μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Birleşmiş Milletler 80’inci Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle düzenlediğimiz Amerika Birleşik Devletleri ziyaretimizi çok verimli programlar, temaslar ve görüşmelerle başarılı bir şekilde tamamlayarak ülkemize döndük. Türkiye, tüm dünyada vicdanın sesi olmaya devam edecek. 🇹🇷 pic.twitter.com/KNb35mS7LC — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 26, 2025

Μάλιστα, ο ίδιος με… τον αέρα των χθεσινών συνομιλιών του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είπε αναφερόμενος στην Ανατολική Μεσόγειο ότι η Τουρκία έχει δικαίωμα να έχει καθοριστικό λόγο στις εξελίξεις.

«Η προσέγγισή μας όσον αφορά τους πόρους της Μεσογείου είναι σαφής. Παίρνουμε το μερίδιο που μας αναλογεί από αυτούς τους πόρους και συνεργαζόμαστε με τους γείτονές μας με βάση την αρχή του win win. Η αποφασιστική στάση της Τουρκίας οδηγεί σε αναθεώρηση των υπολογισμών στην περιοχή. Η Τουρκία είναι πλέον μία δύναμη με ισχυρό λόγο, ικανή να αποφασίζει και να καθορίζει τις ισορροπίες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τόνισε, στέλνοντας μήνυμα σε όλους τους παίκτες της περιοχής ότι δεν διαπραγματεύεται την παρουσία και τα συμφέροντά της.

Μιλώντας μάλιστα, για τις σχέσεις της Τουρκίας με τις γειτονικές της χώρες ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε:

«Η ειρήνη που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων μερών στη Λιβύη, με τη μεσολάβηση της Τουρκίας, αποτελεί πηγή ελπίδας όχι μόνο για τον λιβυκό λαό αλλά και για ολόκληρη την περιοχή.

Οι καλές σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει με την Αίγυπτο και η κοινή άσκηση των ναυτικών μας δυνάμεων στη Μεσόγειο μετά από 13 χρόνια παύσης αποτελούν απτούς δείκτες του ρόλου της Τουρκίας στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια.

Η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι δύο σημαντικές χώρες στην περιοχή μας. Η πρόοδος στις σχέσεις μας τα τελευταία χρόνια ήταν ιστορική. Εργαζόμαστε για την επέκταση αυτών των τομέων συνεργασίας.

Η Τουρκία δεν έχει καμία φιλοδοξία για τα δικαιώματα ή την κυριαρχία κανενός. Ωστόσο, είναι επίσης αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικά της δικαιώματα και συμφέροντα. Η προσέγγισή μας όσον αφορά τους πόρους στη Μεσόγειο είναι σαφής. Θα αξιοποιήσουμε το μερίδιό μας από αυτούς τους πόρους και θα συνεργαστούμε με τους γείτονές μας με βάση την αρχή καζάν-καζάν («win-win»).

Η αναφορά στο αεροπλανοφόρο

Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε ξεχωριστή αναφορά και υπογράμμισε την πρόοδο στη ναυπήγηση του δεύτερου αεροπλανοφόρου που σχεδιάζει, δείχνοντας ότι η Άγκυρα προχωρά σε αυτόνομη στρατιωτική ενίσχυση.

«Όσον αφορά τις εργασίες για την κατασκευή του αεροπλανοφόρου μας, η ευθύνη για το θέμα αυτό ανήκει κατά κύριο λόγο στον αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ειδικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Γιασάρ Γκιουλέρ, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του έργου. Αν πούμε ότι ‘θα ολοκληρωθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα’, θα ήταν υπερβολικό. Ωστόσο, ελπίζουμε ότι το αεροπλανοφόρο μας θα ολοκληρωθεί σε 1-2 χρόνια».

Κυπριακό: «Το θέμα της ομοσπονδίας έχει κλείσει για μας»

Αναφερόμενο στο Κυπριακό ο Ερντογάν απέκλεισε με κατηγορηματικό τόνο κάθε επιστροφή σε λύση Ομοσπονδίας.

«Η θέση μας και η πολιτική μας για το Κυπριακό είναι σαφής. Το θέμα της ομοσπονδίας έχει κλείσει για εμάς. Κανείς δεν μπορεί να μας παρασύρει ξανά σε συζητήσεις για ομοσπονδία παίζοντας με τις λέξεις. Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχτούν ποτέ να είναι μειονότητα στο νησί. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η αποδοχή της ύπαρξης δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί.

Το δηλώσαμε ήδη ξεκάθαρα στην ομιλία μας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Εκεί εκφράσαμε για άλλη μια φορά τη στάση μας και την ανακοινώσαμε σε όλο τον κόσμο. Θα ήταν λάθος να περιμένουν να αλλάξει η στάση μας», ανέφερε, θυμίζοντας στη συνέχεια το ρόλο της Τουρκίας στα Κατεχόμενα.

«Ευχόμαστε οι εκλογές στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου να έχουν θετικά αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι ο τουρκοκυπριακός λαός της Κύπρου θα κάνει την πιο σωστή και ορθή επιλογή. Ως μητέρα-πατρίδα και εγγυήτρια, δεν θα αφήσουμε ποτέ τους Τούρκους αδελφούς μας στην Κύπρο μόνους».

«Φεύγουμε ικανοποιημένοι από τις ΗΠΑ»

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι φεύγει ικανοποιημένος από την Ουάσινγκτον και πρόσθεσε ότι «η επίλυση κάθε ζητήματος σε μία μόνο συνάντηση είναι, φυσικά, αδύνατη. Ωστόσο, αυτή η επαφή έχει οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο σε πολλά ζητήματα».

Αναλυτικά δήλωσε: «Μας υποδέχτηκε θερμά ο κ. Τραμπ και η αντιπροσωπεία του στον Λευκό Οίκο. Φεύγουμε από την Ουάσινγκτον ικανοποιημένοι. Ήταν μια υπέροχη επίσκεψη που δεν μπορούσε να αμαυρωθεί από τις ‘λάσπες’. Πραγματοποιήσαμε τις συναντήσεις μας με τον κ. Πρόεδρο σε μια φιλική, εποικοδομητική και παραγωγική ατμόσφαιρα. Η σχέση μας με τον κ. Τραμπ ήταν πολύ καλή από το παρελθόν, όπως είναι γνωστό.

Δείτε το βίντεο που ανέβηκε στα social media από την Τουρκική προεδρία και την σύζυγο του Ερντογάν, Εμινέ:

BM 80. Genel Kurulu vesilesiyle ABD ziyaretimiz süresince başta Filistin davası olmak üzere ailenin, çocukların, çevrenin ve kültürel zenginliklerimizin korunması için çalışmalarımızı yürüttük. Bu gayretlerin kimsenin geride bırakılmadığı, daha adil ve daha yaşanabilir bir… pic.twitter.com/riSeVM805k — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 26, 2025

» Είχαμε έναν ξεχωριστό διάλογο κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, και αυτό συνεχίζεται. Πιστεύω ότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις. Χρησιμοποιούσαμε πάντα, και συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε σαφή, ξεκάθαρη γλώσσα και βασισμένη σε αρχές όταν μιλάμε με τους φίλους μας. Ο κ. Τραμπ είναι ένας πολιτικός που απολαμβάνει να μιλάει ανοιχτά και εκφράζει τις απόψεις του χωρίς δισταγμό. Προωθούμε τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό.

» Η επίλυση κάθε ζητήματος σε μία μόνο συνάντηση είναι, φυσικά, αδύνατη. Ωστόσο, αυτή η επαφή έχει οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο σε πολλά ζητήματα. Τόσο ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών όσο και οι δυνατότητες των δύο χωρών μας είναι εμφανείς. Έχουμε έναν διμερή εμπορικό στόχο ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ως ηγέτες, διαθέτουμε την πολιτική βούληση να τον εφαρμόσουμε. Κατά τη συνάντησή μας, συζητήσαμε για το εμπόριο και τις επενδύσεις, καθώς και για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και το συριακό ζήτημα. Υποστηρίζω επίσης το όραμα του κ. Τραμπ για παγκόσμια ειρήνη.

» Υπάρχει συμφωνία και από τις δύο πλευρές σχετικά με τον τερματισμό της αιματοχυσίας. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα καταλήξουμε σε ένα άνοιγμα για αυτό το ζήτημα. Στο δείπνο, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα από όλες τις οπτικές γωνίες. Τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοί μου υπουργοί συζητήσαμε αυτά τα ζητήματα».