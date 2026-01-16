Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα θα πραγματοποιήσει πρόωρες εκλογές αφού τα τρία μεγαλύτερα κόμματα αρνήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης, μετά την παραίτηση της προηγούμενης κυβέρνησης τον περασμένο μήνα, εν μέσω εκτεταμένων διαδηλώσεων.
Yesterday, TENS OF THOUSANDS took to the streets of Sofia, Bulgaria, demanding FREE and FAIR elections with 100% MACHINE VOTING.
As the Father of BG’s Currency Board, I stand with the Bulgarians. pic.twitter.com/4WuuwVDBah
— Steve Hanke (@steve_hanke) January 15, 2026
Σήμερα, ο Ράντεφ έδωσε στο κόμμα «Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες» (DPS) την τελευταία ευκαιρία να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση, αλλά το κόμμα απέρριψε το αίτημα.
Bulgaria is headed for a snap election as political parties have failed to form a government following the previous administration’s resignation amid protests. pic.twitter.com/gqMds9n69o
— PiQ Newswire (@PiQNewswire) January 16, 2026
Κατόπιν τούτου ο Ράντεφ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πάμε σε εκλογές».
Parliament returned this week, and so have protests. In Bulgaria, the opposition is calling for fair elections which would include machine voting.
It has been removed a few years ago, deemed “unworthy” for potential cyberhacking worries.
//Sofia,🇧🇬 pic.twitter.com/17HXMGX0wz
— Kai E. Iliev (@jdeposicion) January 14, 2026