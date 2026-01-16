Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα θα πραγματοποιήσει πρόωρες εκλογές αφού τα τρία μεγαλύτερα κόμματα αρνήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης, μετά την παραίτηση της προηγούμενης κυβέρνησης τον περασμένο μήνα, εν μέσω εκτεταμένων διαδηλώσεων.

As the Father of BG’s Currency Board, I stand with the Bulgarians. pic.twitter.com/4WuuwVDBah

Σήμερα, ο Ράντεφ έδωσε στο κόμμα «Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες» (DPS) την τελευταία ευκαιρία να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση, αλλά το κόμμα απέρριψε το αίτημα.

Bulgaria is headed for a snap election as political parties have failed to form a government following the previous administration’s resignation amid protests. pic.twitter.com/gqMds9n69o

— PiQ Newswire (@PiQNewswire) January 16, 2026