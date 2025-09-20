Η Χαμάς δημοσίευσε μια «αποχαιρετιστήρια» -όπως αναφέρει χαρακτηριστικά- εικόνα με τους 48 εναπομείναντες ομήρους σήμερα, ενώ το Ισραήλ σφυροκοπά ανελέητα την πόλη στη Γάζα.

Πρόκειται για μία φωτογραφία με τις εικόνες των υπόλοιπων 48 ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η Χαμάς τους κατονομάζει όλους ως «Ρον Αράντ», το όνομα δηλαδή ενός Ισραηλινού αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας που αγνοείται από το 1988.

Hamas published an archive photo of the remaining hostages in Gaza, and labeled all of them as “Ron Arad” with a number. https://t.co/LwR5gakSEY — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 20, 2025

Το κείμενο που συνοδεύει την εικόνα αναφέρει: «Λόγω της άρνησης του [Πρωθυπουργού Μπενιαμίν] Νετανιάχου και της συνθηκολόγησης του [Αρχηγού του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγου Εγιάλ] Ζαμίρ, μια αποχαιρετιστήρια εικόνα, καθώς ξεκινά η στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας».

Το κείμενο φαίνεται να κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι αρνείται να καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων, ενώ παράλληλα κατηγορεί τον Ζαμίρ ότι εκτελεί την εντολή κατάληψης της πόλης της Γάζας παρά την αναφερόμενη αντίθεσή του στο σχέδιο.

Οι οικογένειες των ομήρων έχουν εκφράσει φόβους ότι οι αγαπημένοι τους θα μοιραστούν την τύχη του Αράντ, χωρίς να υπάρξει άμεσα σαφής συμφωνία για την απελευθέρωσή τους.

Σφοδροί βομβαρδισμοί στη Γάζα

Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Στρατός βομβαρδίζει με σφοδρότητα την πόλη της Γάζας, με τις επιδρομές να σκοτώνουν τουλάχιστον 14 ανθρώπους, όπως αναφέρουν υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Ο Δρ. Ράμι Μάνα, Διευθύνων Σύμβουλος του Νοσοκομείου Σίφα, όπου μεταφέρθηκαν μερικές από τις σορούς, λέει ότι μεταξύ των νεκρών συμπεριλαμβάνονται έξι άτομα από την ίδια οικογένεια, μετά από βομβαρδισμό που έπληξε το σπίτι τους νωρίς σήμερα το πρωί. Ήταν συγγενείς του Διευθυντή του Νοσοκομείου, Δρ. Μοχάμεντ Αμπού Σελμίγια, όπως είπε.

Την Παρασκευή, ο Ισραηλινός Στρατός δήλωσε ότι είχε επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας και βομβάρδισε «υποδομές της Χαμάς».

Περίπου 250.000 – 500.000 από τους περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους της πόλης, έχουν ήδη εγκαταλείψει την περιοχή, αλλά ορισμένοι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι που έχουν τραυματιστεί από την προέλαση, δήλωσαν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να φύγουν.

Το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Γάζας έχει ήδη αδειάσει από αμάχους και έχει μετατραπεί σε ερείπια. Εάν τα ισραηλινά στρατεύματα καταλάβουν την πόλη της Γάζας, ολόκληρος ο πληθυσμός των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων της κατεστραμμένης περιοχής θα περιοριστεί σε έναν μικρό θύλακα στο νότο.