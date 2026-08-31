Στον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων για τη διεύρυνση της νεοσυσταθείσας αμυντικής συμμαχίας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι διπλωματικές υπηρεσίες εργάζονται εντατικά για τη διαμόρφωση ενός σαφούς οδικού χάρτη, ο οποίος θα καθορίζει τα κριτήρια και τις διαδικασίες ένταξης νέων κρατών στο στρατιωτικό αυτό σχήμα.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται ως συνέχεια της συμφωνίας που υπεγράφη στις αρχές του μήνα ανάμεσα στην Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, βάζοντας τα θεμέλια για μια ισχυρή περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.

Ο Φιντάν μίλησε σε συνέντευξη Τύπου μετά την πρώτη συνεδρίαση μιας βασικής επιτροπής που συστάθηκε στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας της Μέκκας, η οποία συγκεντρώνει σουνίτες μουσουλμάνους συμμάχους των ΗΠΑ που ανησυχούν για τις περιφερειακές συγκρούσεις.

Οι τρεις χώρες υπέγραψαν τη συμφωνία στις 7 Αυγούστου στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας, την ιερότερη πόλη του Ισλάμ.