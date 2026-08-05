Το ενδεχόμενο διεξαγωγής επίσημης δημόσιας έρευνας για τη δράση και τις διασυνδέσεις του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν στο Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει η βρετανική κυβέρνηση.

Όπως δήλωσε στο BBC η υφυπουργός Δικαιοσύνης, Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς, η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος των θυμάτων, ενώ στο πεδίο των ερευνών ενδέχεται να συμπεριληφθούν και οι καταγγελίες σε βάρος του εκλιπόντος επιχειρηματία Μοχάμεντ αλ Φάγεντ.

Εξετάζεται η διεξαγωγή δημόσιας έρευνας

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην εκπομπή «Newsnight» του BBC η αρμόδια για τα Θύματα υφυπουργός Δικαιοσύνης, Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς, η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ανοίγματος μιας ευρείας δημόσιας έρευνας.

«Το εξετάζουμε. Βλέπουμε τι μπορεί να γίνει», σημείωσε η κ. Ντέιβις-Τζόουνς, υπογραμμίζοντας την πρόθεση των αρχών να ακούσουν τα αιτήματα και τις μαρτυρίες των θυμάτων.

Μια ενδεχόμενη δημόσια έρευνα αναμένεται να εξετάσει:

Τη συνολική δραστηριότητα και παρουσία του Έπστιν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τις επαφές και τις σχέσεις του με δημόσια πρόσωπα και μέλη του βρετανικού κατεστημένου.

Τον τρόπο με τον οποίο οι κρατικοί θεσμοί, η αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές διαχειρίστηκαν τις σχετικές καταγγελίες κατά το παρελθόν.

Στο «μικροσκόπιο» της αστυνομίας σοβαρά αδικήματα

Παράλληλα, οι βρετανικές αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε διαδικασία διερεύνησης σειράς συγκεκριμένων καταγγελιών που συνδέονται με την υπόθεση.

Τα πιθανά αδικήματα που τίθενται στο στόχαστρο των ερευνών εκτείνονται από τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων έως την παράνομη διακίνηση γυναικών (human trafficking) μέσω βρετανικών αεροδρομίων, καθώς και την ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος.

Πιθανή διεύρυνση και για τις καταγγελίες κατά του Μοχάμεντ αλ Φάγεντ

Σύμφωνα με την κ. Ντέιβις-Τζόουνς, το πλαίσιο της δημόσιας έρευνας δεν αποκλείεται να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει και τις βαρύτατες καταγγελίες σε βάρος του εκλιπόντος Αιγύπτιου δισεκατομμυριούχου Μοχάμεντ αλ Φάγεντ.

Ο πρώην ιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος Harrods έχει κατηγορηθεί μετά θάνατον από εκατοντάδες γυναίκες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις.

Οι αρχές εξετάζουν τόσο τις ίδιες τις καταγγελίες όσο και το αν υπήρξε συστηματική συγκάλυψη των πράξεών του επί σειρά ετών.