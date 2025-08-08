Σημαντικές διπλωματικές διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Μόσχα, καθώς οι δύο πλευρές επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία, που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη διαπραγματευτική πορεία, η προτεινόμενη λύση περιλαμβάνει τη μονιμοποίηση της ρωσικής κατοχής σε εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία, από την αρχή της εισβολής.

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι, φέρεται να προετοιμάζουν μια προκαταρκτική συμφωνία για την επίλυση του πολέμου, ενόψει της συνάντησης κορυφής ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ήδη την ερχόμενη εβδομάδα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τη συγκατάθεση τόσο της Ουκρανίας όσο και των ευρωπαίων συμμάχων τους – κάτι που μέχρι στιγμής φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο.

Οι απαιτήσεις του Κρεμλίνου

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ρωσία ζητά την επίσημη παραχώρηση της Κριμαίας και ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς, γεγονός που σημαίνει ότι η ουκρανική κυβέρνηση θα πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της από περιοχές του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ, που παραμένουν υπό τον έλεγχό της.

Εκεχειρία προς όφελος του Βλαντιμίρ Πούτιν

Αυτό θα προσέφερε στον Πούτιν μια πολιτική νίκη, που δεν έχει καταφέρει να επιτύχει στο πεδίο της μάχης, από την έναρξη της εισβολής το 2022.

Η συμφωνία θα σήμαινε ουσιαστικά το «πάγωμα» της σύγκρουσης, με την ελπίδα ότι θα ακολουθήσει εκεχειρία και ειρηνευτικές συνομιλίες, σε τεχνικό επίπεδο.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης πρόταση για διατήρηση των σημερινών γραμμών αντιπαράθεσης στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν η Ρωσία είναι πρόθυμη να αποσυρθεί από συγκεκριμένα στρατηγικά σημεία, όπως ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια.

Αβεβαιότητα και ανησυχία στην Ουκρανία και την Ευρώπη

Η Ουκρανία, από τη μεριά της, αρνείται να σχολιάσει τις προτάσεις. Το Σύνταγμά της δεν επιτρέπει την παραχώρηση εδαφών, ενώ η θέση της κυβέρνησης Ζελένσκι παραμένει σταθερή. Δεν αναγνωρίζει καμία μορφή ρωσικής κυριαρχίας. σε εδάφη που ανήκουν στην Ουκρανία.

Ευρωπαϊκές χώρες εκφράζουν φόβους πως μια πρόωρη συμφωνία θα επιτρέψει στον Πούτιν να ανασυνταχθεί στρατιωτικά, ενόσω η Δύση παρακολουθεί παθητικά μια προσωρινή ειρήνη.

Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ φαίνεται να προχωρούν σε μια στρατηγική πίεσης, ζητώντας από τον Πούτιν να αποδεχτεί κατάπαυση πυρός μέχρι το τέλος της εβδομάδας, απειλώντας με επιβολή δασμών σε χώρες, που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Ο ρόλος Τραμπ και οι επαφές με Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας επανεκλεγεί στην προεδρία με δέσμευση για ταχεία επίλυση του πολέμου, φαίνεται αποφασισμένος να πιέσει για άμεση πρόοδο.

Έχει συνομιλήσει τηλεφωνικά έξι φορές με τον Ρώσο πρόεδρο από τον Φεβρουάριο και έχει στείλει προσωπικό απεσταλμένο, τον Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος έχει ήδη πραγματοποιήσει πέντε συναντήσεις με τον Πούτιν στη Ρωσία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο ακόμα και χωρίς τη συμμετοχή του Ζελένσκι, αν αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιταχυνθεί η διαδικασία. «Δεν μου αρέσει να περιμένω πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από πλευράς Κρεμλίνου, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ επιβεβαίωσε πως η προετοιμασία για τη συνάντηση κορυφής βρίσκεται σε τελικό στάδιο, με τον τόπο διεξαγωγής να έχει ήδη καθοριστεί – χωρίς, ωστόσο, να έχει αποκαλυφθεί.

Παραμένουν τα αγκάθια

Παρά τα όσα διακινούνται, δεν είναι βέβαιο ότι ο Πούτιν ενδιαφέρεται πράγματι για μια συμφωνία που δεν θα εξασφαλίζει πλήρως τους στόχους του – την αποδοχή από το Κίεβο της ρωσικής προσάρτησης της Κριμαίας και των περιοχών Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίσγια και Χερσώνας, καθώς και την απόσυρση της Ουκρανίας από την επιδίωξη ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Ακόμα και αν επιτευχθεί προκαταρκτική συμφωνία με την Ουάσινγκτον, παραμένει ασαφές εάν ο Πούτιν θα αποδεχτεί να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει αντίρρηση υπό «κατάλληλες συνθήκες», όμως θεωρεί πως αυτές δεν υπάρχουν προς το παρόν.