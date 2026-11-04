«Προσδεθείτε, έρχεται πολιτικό τρενάκι του τρόμου». Με αυτή τη φράση περιγράφει το Politico τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην Ουάσινγκτον μετά τη σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές. Ενώ η ανάκτηση του ελέγχου της Γερουσίας και τα σημαντικά κέρδη στη Βουλή των Αντιπροσώπων δημιουργούν ανακούφιση σε μερίδα των Ευρωπαίων ηγετών, η ανάλυση του αμερικανικού μέσου καταλήγει σε μια σαφή προειδοποίηση: ένας πολιτικά στριμωγμένος και οργισμένος Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να στρέψει το ενδιαφέρον του στο μοναδικό πεδίο όπου διατηρεί ευρείες εκτελεστικές αρμοδιότητες —την εξωτερική πολιτική και το εμπόριο— καθιστώντας την Ευρώπη τον βασικό αποδέκτη των αντιποίνων του.

Την ώρα που οι Δημοκρατικοί προετοιμάζονται για κοινοβουλευτικές έρευνες σε βάρος της κυβέρνησης —με τον βουλευτή Ρόμπερτ Γκαρσία να δηλώνει χαρακτηριστικά «βρείτε δικηγόρο»— το αμερικανικό μέσο καταγράφει τα πέντε πιθανά σενάρια για τις συνέπειες της νέας εποχής στη Γηραιά Ήπειρο:

1. Η Ευρώπη στο στόχαστρο της δυσαρέσκειας του Τραμπ

Αντί για εξομάλυνση, πολλοί αναλυτές αναμένουν κλιμάκωση της επιθετικότητας του Λευκού Οίκου προς τους Ευρωπαίους εταίρους. Ο βετεράνος Γερμανός διπλωμάτης Βόλγκανγκ Ίσινγκερ προειδοποίησε ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για μεγαλύτερη ένταση και αυξημένες απαιτήσεις, χαρακτηρίζοντας «δηλητήριο» τυχόν ευρωπαϊκούς πανηγυρισμούς για τη νίκη των Δημοκρατικών.

Παρότι το Κογκρέσο μπορεί να μπλοκάρει κρατικές δαπάνες και νομοσχέδια, ο πρόεδρος διατηρεί το προεδρικό βέτο, τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων και την αποκλειστική δικαιοδοσία επιβολής δασμών και εμπορικών συμφωνιών. Όπως υπογραμμίζει ο Φιλ Γκόρντον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Κάμαλα Χάρις, ο Τραμπ θα αξιοποιήσει τη διεθνή σκηνή για να αποδείξει την ισχύ του, έχοντας πλέον μόλις δύο χρόνια για να υλοποιήσει την ατζέντα του κινήματος MAGA.

2. Βοήθεια στην Ουκρανία: Μια «ανάσα» που θα αργήσει να φανεί

Η ενίσχυση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο επαναφέρει στο επίκεντρο τη δέσμευση για στήριξη του Κιέβου ως ζήτημα διεθνούς νομιμότητας και ασφάλειας. Ωστόσο, η βοήθεια αυτή δεν συνεπάγεται άμεση διάσωση.

Η διευθύντρια του Chatham House, Μπρόνγουεν Μάντοξ, σημειώνει ότι ακόμα κι αν το Κογκρέσο ψηφίσει νέα κονδύλια και εξοπλισμό, η πρακτική τους εκταμίευση και παράδοση στο πεδίο θα απαιτήσει μήνες ή και χρόνια. Το Κίεβο, αντίθετα, πιέζεται άμεσα για κρίσιμα συστήματα αεράμυνας, όπως οι πύραυλοι Patriot, ώστε να αντιμετωπίσει τις σφοδρές ρωσικές επιθέσεις και τις δυσκολίες του χειμώνα.

3. Μια μονομερής ειρηνευτική συμφωνία στα μέτρα του Λευκού Οίκου

Συνεχίζοντας να αυτοπροβάλλεται ως «πρόεδρος της ειρήνης» και επιρρίπτοντας ολοένα και περισσότερες ευθύνες στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ ενδέχεται να επιδιώξει άμεση διευθέτηση με τη Μόσχα, αγνοώντας το Κίεβο και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Σύμφωνα με τον πρώην διπλωμάτη Κερτ Βόλκερ, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει μονομερώς στην άρση των αμερικανικών κυρώσεων, δίνοντας εντολή στο υπουργείο Οικονομικών να μην τις επιβάλλει, προκειμένου να κλείσει ενεργειακές και επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Ρωσία. Αντίθετα, ο Βόλκερ θεωρεί απίθανη μια πλήρη αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, καθώς σε αυτό το ζήτημα ο Τραμπ είναι απομονωμένος τόσο από το Κογκρέσο όσο και από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

4. Ενεργειακό σοκ και ο κίνδυνος στα Στενά του Ορμούζ

Η κρίση στη Μέση Ανατολή και η εμπλοκή με το Ιράν παραμένουν ανοιχτή πληγή. Με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα (στα 108 δολάρια το βαρέλι για το Brent), η απουσία συμφωνίας με την Τεχεράνη και το συνεχιζόμενο πρόβλημα στα Στενά του Ορμούζ τροφοδοτούν το κόστος ενέργειας στην Ευρώπη.

Οι συνέπειες απειλούν άμεσα την ευρωπαϊκή οικονομία και κλάδους όπως οι αερομεταφορές —με τον επικεφαλής της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, να προειδοποιεί για οξύ πρόβλημα μέχρι την άνοιξη. Ο Τραμπ βρίσκεται σε αδιέξοδο: είτε θα κλιμακώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις με κίνδυνο περαιτέρω έκρηξης των τιμών, είτε θα αποσυρθεί μετακυλίοντας το βάρος της κρίσης στους Ευρωπαίους και τους Ασιάτες συμμάχους.

5. Εσωτερική παράλυση στην Ουάσινγκτον και διεθνές κενό ισχύος

Το τελευταίο σενάριο αφορά την πλήρη απορρόφηση των ΗΠΑ από έναν αδυσώπητο εσωτερικό πόλεμο χαρακωμάτων. Εάν οι Δημοκρατικοί παρασυρθούν σε μια προσπάθεια καθαίρεσης (impeachment) —την οποία η Κάμαλα Χάρις έχει χαρακτηρίσει «κακή ιδέα», ενώ στελέχη όπως ο Ραμ Εμάνουελ ζητούν εστίαση στην ακρίβεια και τους μισθούς— η Ουάσινγκτον κινδυνεύει να παραλύσει.

Καθώς και τα δύο κόμματα εισέρχονται σε εσωτερικές διαμάχες ενόψει της μετά-Τραμπ εποχής, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν ελάχιστο πολιτικό κεφάλαιο και χρόνο για τα διεθνή ζητήματα, αφήνοντας την Ευρώπη μόνη απέναντι σε γεωπολιτικές προκλήσεις τεράστιου βεληνεκούς.