Μια δημόσια, ομαδική προσευχή στο Πεντάγωνο θέλησε να πραγματοποιήσει ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος όμως φαίνεται ότι βρήκε… έμπνευση στον Κουέντιν Ταραντίνο.

Συγκεκριμένα, την περασμένη Τετάρτη, ο Αμερικανός υπουργός διάβασε μια προσευχή, κατά τη διάρκεια τελετής, που ήταν από την ταινία «Pulp Fiction».

Αρχικά, ο Χέγκσεθ αναφέρθηκε στην αποστολή διάσωσης του πιλότου στο Ιράν και έπειτα, κάλεσε το κοινό να προσευχηθεί μαζί του με την προσευχή «CSAR 25:17», μια αναφορά στο είδος της αποστολής (Combat Search and Rescue, Έρευνα και Διάσωση μέσα στη Μάχη), αλλά και το βιβλικό χωρίο 25:17, από το βιβλίο του Ιεζεκιήλ.

Δείτε το βίντεο με την προσευχή του Χέγκσεθ:

Ωστόσο, το κείμενο που απήγγειλε δεν ήταν η πραγματική προσευχή, αλλά ο πασίγνωστος μονόλογος του Σάμιουελ Λ. Τζάκσον στην εν λόγω ταινία, που λαμβάνει χώρα λίγο πριν πυροβολήσει έναν άνδρα.

Στην πραγματικότητα, το χωρίο από τον Ιεζεκιήλ είναι πολύ πιο σύντομο και δεν περιλαμβάνει φράσεις για την «κοιλάδα του σκότους», ούτε για «αδελφική προστασία». Αυτά αποτελούν προϊόν της φαντασίας του Ταραντίνο, που έγραψε το σενάριο μαζί με τον Πολ Άβερι.

Το σχετικό απόσπασμα από την ταινία: