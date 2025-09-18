Ένα αεροσκάφος της Spirit Airlines δέχθηκε επανειλημμένες προειδοποιήσεις από ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να «προσέξει» και να «απομακρυνθεί» αφού πλησίασε υπερβολικά το Air Force One, το επίσημο προεδρικό αεροσκάφος, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ταξίδευε προς το Ηνωμένο Βασίλειο για επίσημη επίσκεψη.

«Προσέξτε. Αφήστε το iPad», ήταν το αυστηρό μήνυμα που απηύθυνε ο ελεγκτής στον πιλότο της Spirit, καθώς το αεροσκάφος πετούσε παράλληλα με το Air Force One σε απόσταση 8 μιλίων (12,8 χλμ.) πάνω από τη Νέα Υόρκη, την Τρίτη.

Αν και τα δύο αεροσκάφη δεν παραβίασαν τα όρια ασφαλείας που ορίζει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), η εγγύτητα τους στην πορεία των δύο πτήσεων ήταν αρκετή για να σημάνει συναγερμό.

«Η ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα», δήλωσε εκπρόσωπος της Spirit στο CBS, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ.

AIR FORCE ONE and Spirit Airlines flt NK1300 got too close over Long Island, New York for Air Traffic Control and get’s yelled at including getting told “GET OFF THE IPAD”! 😂 Tip via @xJonNYC

Audio via @liveatc & Tracking via @ADSBex pic.twitter.com/sLJ0rip8sG — Thenewarea51 (@thenewarea51) September 17, 2025

Η πτήση Spirit 1300 «ακολούθησε τις διαδικασίες και τις οδηγίες των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας» και «προσγειώθηκε κανονικά» στη Βοστώνη, ανέφερε η εταιρεία.

Το αεροπλάνο της Spirit εκτελούσε πτήση από τη Φλόριντα προς τη Μασαχουσέτη. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, τα δύο αεροσκάφη πετούσαν παράλληλα σε απόσταση 8 μιλίων και οι πορείες τους θα μπορούσαν να συγκλίνουν σε απόσταση 11 μιλίων.

Η FAA δήλωσε ότι η «προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι διατηρήθηκαν τα απαιτούμενα όρια ασφαλείας».

Ηχητικά ντοκουμέντα από την επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου, τα οποία έλαβε το BBC, καταγράφουν τους ελεγκτές να δίνουν επείγουσες και επαναλαμβανόμενες εντολές στο Airbus A321 της Spirit να κρατήσει αποστάσεις.

«Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά», λέει ο ελεγκτής σύμφωνα με τα ηχητικά του LiveATC. «Προσέξτε, Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά. Στρίψτε τώρα. Άμεσα».

Οι πιλότοι του αεροσκάφους χαμηλού κόστους επιβεβαίωσαν τις εντολές, αν και οι απαντήσεις τους ακούγονταν δύσκολα λόγω παρεμβολών.

Ο ελεγκτής απάντησε: «Προσέξτε. Spirit 1300, έχετε κίνηση στα αριστερά σας σε απόσταση έξι—ή οκτώ μιλίων. Ένα 747. Είμαι σίγουρος ότι βλέπετε ποιος είναι… Προσέξτε τον — είναι λευκό και μπλε» (αναφορά στα χαρακτηριστικά χρώματα του Air Force One).

Air Force One’s close call with Spirit Airlines plane. pic.twitter.com/fPQVgmwjIQ — Daily Mail (@DailyMail) September 17, 2025

Ο πρόεδρος Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το βράδυ της Τρίτης.