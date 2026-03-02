Στην Κύπρο προσγειώθηκαν λίγο ματά τις 18.00 τα δύο ζεύγη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.
Την είδηση έκανε γνωστή ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Aναμένονται οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» που θα ενισχύσουν την αντιαεροπορική ομπρέλα της Κύπρου
#ΤΩΡΑ Τέσσερα αεροσκάφη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας έχουν μόλις προσγειωθεί στην Κύπρο, μετά από άμεση ανταπόκριση της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της στενής συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας.
🇨🇾🇬🇷
— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 2, 2026