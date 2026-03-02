Στην Κύπρο προσγειώθηκαν λίγο ματά τις 18.00 τα δύο ζεύγη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Aναμένονται οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» που θα ενισχύσουν την αντιαεροπορική ομπρέλα της Κύπρου