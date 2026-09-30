Η πτήση διάσωσης που μετέφερε τους επιβάτες της FZ1073 της Flydubai προσγειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, αφού απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας .

Εκπρόσωποι του αεροδρομίου Ταμπούκ ανέφεραν ότι όλοι οι επιβάτες της αρχικής πτήσης, κατά την οποία σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου απόπειρα αεροπειρατείας και βίωσαν στιγμές απόλυτου τρόμου, επιβιβάστηκαν στην πτήση διάσωσης.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου έφτασε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν για να υποδεχθεί τους επιβάτες, ενώ ομάδες της Magen David Adom (σ.σ. υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ) βρίσκονταν σε ετοιμότητα μαζί με τις ιατρικές ομάδες του αεροδρομίου για να παράσχουν οποιαδήποτε αναγκαία υγειονομική φροντίδα.

Ορισμένοι Ισραηλινοί επιβάτες είχαν αρχικά αρνηθεί να επιβιβαστούν στην πτήση διάσωσης που ναυλώθηκε για αυτούς από τη Flydubai, μετά την απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ.

Πηγή δήλωσε στην εφημερίδα The Jerusalem Post ότι οι εν λόγω επιβάτες ανέφεραν πως δεν θα επιβιβάζονταν σε πτήση που δεν πραγματοποιείται από ισραηλινό αεροσκάφος, εν μέσω αναφορών ότι ο πιλότος που θεωρείται ύποπτος για την απόπειρα αεροπειρατείας της πτήσης FZ1073 ήταν ομανικής καταγωγής.

Από τους 174 επιβάτες της πτήσης FZ1073, οι 166 ήταν από το Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο με τους επιβάτες να πανηγυρίζουν που έφτασαν στο Ισραήλ:

Σημειώνεται πως η Μοσάντ και η Σιν Μπετ (Υπηρεσία Ασφαλείας του Ισραήλ) ενέκριναν το πλήρωμα της πτήσης διάσωσης της Flydubai αργότερα την Τετάρτη.

Στιγμές τρόμου στο αεροσκάφος της Flydubai

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 09:00 το πρωί, όταν το αεροσκάφος της Flydubai, ενώ πετούσε στον ιορδανικό εναέριο χώρο, εξέπεμψε αρχικά κωδικό έκτακτης ανάγκης squawk 7700 και ελάχιστα λεπτά αργότερα τον κωδικό 7500, που υποδηλώνει εκδήλωση παράνομης παρέμβασης ή αεροπειρατείας.

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία της πλατφόρμας Flightradar24, το αεροσκάφος βρισκόταν στα 34.000 πόδια όταν άρχισε μια τρομακτική, ανεξέλεγκτη βουτιά, χάνοντας περισσότερα από 17.000 πόδια ύψους μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά.

Βίντεο δείχνει τον τρόπο που το αεροσκάφος έκανε «βουτιά θανάτου»:

Στο εσωτερικό της καμπίνας επικράτησε απόλυτος πανικός. Μαρτυρίες επιβατών αναφέρουν ότι ακούγονταν κραυγές από το πιλοτήριο, ενώ το αεροσκάφος παρουσίαζε απότομες μεταβολές κλίσης.

Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, ο συγκυβερνήτης έβγαλε μαχαίρι, επιτέθηκε στον κυβερνήτη τραυματίζοντάς τον σοβαρά και επιχείρησε να θέσει εκτός λειτουργίας τα συστήματα πλοήγησης για να οδηγήσει το σκάφος σε συντριβή.

Η άμεση κινητοποίηση μιας ομάδας Ισραηλινών επιβατών, μεταξύ των οποίων βρισκόταν και εκπαιδευμένοι χειριστές αεροσκαφών που ταξίδευαν με πολιτικά, αποδείχθηκε σωτήρια. Οι επιβάτες, μαζί με μέλη του πληρώματος, παραβίασαν την πόρτα του πιλοτηρίου, πάλεψαν σώμα με σώμα με τον δράστη, τον αφοπλισαν και τον απομάκρυναν αιμόφυρτο.

Ένα άλλο μέλος του πληρώματος και ένας δεύτερος πιλότος που επέβαινε στην καμπίνα ανάλαβαν τα χειριστήρια, σταθεροποιώντας το αεροπλάνο στα 16.600 πόδια.

Το αεροσκάφος εκτράπηκε τελικά προς τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Πρίγκιπα Σουλτάν μπιν Αμπντουλαζίζ στη πόλη Ταμπούκ, φέροντας εμφανείς ζημιές στο πίσω τμήμα του πηδαλίου κλίσης από τις απότομες δυνάμεις που ασκήθηκαν κατά την απότομη κάθοδο.

Πηγή: Jerusalem Post