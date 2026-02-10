Ένα δραματικό περιστατικό που εκτυλίχθηκε σε πολυσύχναστο οδικό άξονα του Μοντερέι στο Μεξικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Μια 25χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα τη στιγμή που βρισκόταν στη μέση των λωρίδων ταχείας κυκλοφορίας.

Στο βίντεο φαίνεται η νεαρή να περπατά στην άκρη του δρόμου ακολουθούμενη από έναν άνδρα που μάλλον είναι αστυνομικός και ξαφνικά βγαίνει ξαφνικά στο οδόστρωμα και να κατευθύνεται προς τα διερχόμενα αυτοκίνητα τρέχοντας.

🇲🇽 #Monterrey

Una joven fue embestida por un automóvil en la avenida Paseo de los Leones, en la zona Cumbres, luego de intentar cruzar la vía de manera interpestiva.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo la mujer corre de forma repentina para atravesar la… pic.twitter.com/MncYnUfADn — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) February 10, 2026

Μέσα σε δευτερόλεπτα, ένα λευκό Ι.Χ. που κινούνταν με υψηλή ταχύτητα τη χτυπά, με αποτέλεσμα να εκτοξευτεί αρκετά μέτρα μακριά.

Προσοχή! Σκληρές εικόνες:

VIDEO BEFORE ACCIDENT: A 25-year-old woman threw herself in front of a moving vehicle on Av. Paseo de los Leones in Monterrey, Nuevo León.Apparently, moments earlier, while traveling with her parents, she began acting strangely, got out, and started running. Shocking… pic.twitter.com/Do2jIstOg8 — X Secular (@x4secular) February 10, 2026

Ο οδηγός, αιφνιδιασμένος από την κίνησή της, δεν είχε τον χρόνο να αποφύγει τη σύγκρουση.

Αμέσως μετά το συμβάν, διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν τις αρχές και στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και διασώστες, οι οποίοι μετέφεραν τη γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη σε κοντινή ιατρική μονάδα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου οδηγήθηκε για κατάθεση στο πλαίσιο της προανάκρισης, ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, παρέμεινε στον χώρο του ατυχήματος και συνεργάστηκε πλήρως.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η υπόθεση ενδέχεται να μην πρόκειται για ένα απλό τροχαίο.

Όπως μεταδίδουν οι τοπικές αρχές, η 25χρονη ταξίδευε με τους γονείς της και λίγο πριν το περιστατικό είχε αποβιβαστεί από το όχημά τους.

Μάλιστα, η οικογένεια φέρεται να είχε επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς η γυναίκα αντιμετώπιζε σοβαρή ψυχολογική κρίση.

Με πληροφορίες από: USA CRIME