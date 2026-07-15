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Συγκλονιστικές εικόνες που κόβουν την ανάσα έρχονται στη δημοσιότητα από τον Καναδά, όπου μια αμαξοστοιχία αναγκάστηκε να περάσει κυριολεκτικά μέσα από τις φλόγες μιας μαινόμενης δασικής πυρκαγιάς.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε δασική περιοχή κοντά στην περιοχή Άρμστρονγκ, στο Βόρειο Οντάριο του Καναδά, με την κάμερα των μηχανοδηγών να καταγράφει το πύρινο μέτωπο να «καταπίνει» τις σιδηροδρομικές γραμμές και να περικυκλώνει το τρένο.
Βίντεο που δείχνει το τρένο να περνά μέσα από τη φωτιά:
Η πυρκαγιά, η οποία είχε εκδηλωθεί στην περιοχή, εξαπλώθηκε ραγδαία. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, οι φλόγες πλησίασαν τις σιδηροδρομικές γραμμές.
Τα πλάνα από το εσωτερικό της καμπίνας δείχνουν τη φωτιά να «γλείφει» τα τζάμια και να περικυκλώνει το τρένο, με τον καπνό να περιορίζει την ορατότητα στο μηδέν.
Παρά την εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, οι μηχανοδηγοί διατήρησαν την ψυχραιμία τους, συνέχισαν την πορεία τους και κατάφεραν να βγουν σώοι από το πύρινο μέτωπο χωρίς να αναφερθεί κανένας τραυματισμός.
Πολλές πυρκαγιές παρουσίασαν εκρηκτική εξάπλωση, διανύοντας απόσταση μεγαλύτερη των 32 χιλιομέτρων μέσα σε μόλις ένα 24ωρο, ενώ το μέγεθος της καταστροφής είναι τέτοιο που οι πυρκαγιές διέσχισαν τα διεθνή σύνορα, περνώντας από την πολιτεία της Μινεσότα των ΗΠΑ προς τα εδάφη του Καναδά.
Οι αρχές και των δύο χωρών βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό, επιστρατεύοντας επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ωστόσο η έκταση των μετώπων και η δυσκολία πρόσβασης σε πολλά παρθένα δάση δυσχεραίνουν τις προσπάθειες περιορισμού του ολέθρου.
Views from train engineers near Armstrong, Ontario, Canada, as wildfires continue to push across the province.
Multiple fires have ran 20+ miles in the last 24 hours, and others have crossed the international border from Minnesota into Canada. pic.twitter.com/ZcHFJS8c0P
— The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) July 15, 2026