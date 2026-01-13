Το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης έκλεισε προσωρινά λόγω υαλόπαγου και υπερβολικής ποσότητας πάγου, ανέφερε σήμερα το αεροδρόμιο στη σελίδα του στο Facebook. Αεροδρόμια στην Πράγα, τη Βουδαπέστη και την Μπρατισλάβα επηρεάστηκαν επίσης από τις καιρικές συνθήκες.

 


Το αεροδρόμιο της Βιέννης ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να επαναλάβει τη λειτουργία του από τις 11:00 τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδας). Οι αναχωρήσεις πτήσεων θα επαναληφθούν από τις 11:00 τοπική ώρα, με τις αφίξεις να επαναλαμβάνονται από το μεσημέρι τοπική ώρα, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρίας στο Ρόιτερς.

 


Νωρίτερα σήμερα, ένα παχύ στρώμα πάγου είχε σχηματιστεί στους διαδρόμους προσγείωσης στη Βιέννη και συνέχισε να σχηματίζεται μετά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό του, αναγκάζοντας το αεροδρόμιο να εκτρέψει πτήσεις προς άλλα αεροδρόμια.

