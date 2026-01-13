Το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης έκλεισε προσωρινά λόγω υαλόπαγου και υπερβολικής ποσότητας πάγου, ανέφερε σήμερα το αεροδρόμιο στη σελίδα του στο Facebook. Αεροδρόμια στην Πράγα, τη Βουδαπέστη και την Μπρατισλάβα επηρεάστηκαν επίσης από τις καιρικές συνθήκες.

Budapest Airport (LHBP/BUD) and Vienna Airport (LOWW/VIE) are both temporarily closed due to heavy snow. Are you affected? Vienna: https://t.co/BHzhysGaCy

Budapest: https://t.co/DJYexD0uRd pic.twitter.com/vVgITVtAJx — Flightradar24 (@flightradar24) January 13, 2026



Το αεροδρόμιο της Βιέννης ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να επαναλάβει τη λειτουργία του από τις 11:00 τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδας). Οι αναχωρήσεις πτήσεων θα επαναληφθούν από τις 11:00 τοπική ώρα, με τις αφίξεις να επαναλαμβάνονται από το μεσημέρι τοπική ώρα, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρίας στο Ρόιτερς.

Due to black ice and extreme icing, Ferenc Liszt International Airport is temporarily not receiving and launching flights since 10:25 am for safety reasons. Budapest Airport will continue to provide updates on the developments; please follow the airport operator’s online… pic.twitter.com/J8fkw40I2h — Budapest Airport (@budairport) January 13, 2026



Νωρίτερα σήμερα, ένα παχύ στρώμα πάγου είχε σχηματιστεί στους διαδρόμους προσγείωσης στη Βιέννη και συνέχισε να σχηματίζεται μετά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό του, αναγκάζοντας το αεροδρόμιο να εκτρέψει πτήσεις προς άλλα αεροδρόμια.