Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να επιτρέψει προσωρινά την πώληση ρωσικού πετρελαίου που βρίσκεται αποθηκευμένο σε δεξαμενόπλοια, για χρονικό διάστημα περίπου ενός μήνα. Η απόφαση ελήφθη μετά τη μεγάλη άνοδο στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, που ακολούθησε το ξέσπασμα της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με το Ιράν.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την Πέμπτη (12/3) ότι εκδόθηκε «γενική άδεια», η οποία επιτρέπει την πώληση αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων ρωσικής προέλευσης έως τις 11 Απριλίου. Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά φορτία που είχαν ήδη φορτωθεί σε δεξαμενόπλοια πριν από τις 12 Μαρτίου.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εξήγησε ότι πρόκειται για μια προσωρινή ρύθμιση που στοχεύει στη διατήρηση της σταθερότητας στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης. Η άδεια θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 11 Απριλίου. Όπως τόνισε ο ίδιος, το μέτρο είναι αυστηρά περιορισμένο και αφορά αποκλειστικά ποσότητες πετρελαίου που βρίσκονται ήδη σε μεταφορά. «Δεν πρόκειται να προσφέρει ουσιαστικό οικονομικό όφελος στη ρωσική κυβέρνηση», διευκρίνισε.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη, ενώ τα χρηματιστήρια κατέγραψαν πτώση. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται τόσο με επιθέσεις που σημειώθηκαν σε τρία ακόμη εμπορικά πλοία στον Κόλπο όσο και με τις δηλώσεις του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος υποστήριξε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εμποδίζει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ — μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, μέσω της οποίας διακινείται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής.

Ο Μπέσεντ σημείωσε ακόμη ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μια προσωρινή αναταραχή στην αγορά ενέργειας, η οποία, όπως υποστήριξε, ενδέχεται να αποδειχθεί ωφέλιμη για την αμερικανική οικονομία σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αρχίσουν να συνοδεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ μόλις καταστεί στρατιωτικά εφικτό.

«Η πιθανότητα στρατιωτικής συνοδείας αποτελούσε εξαρχής μέρος του σχεδιασμού μας», δήλωσε σε συνέντευξή του στο δίκτυο Sky News. Όταν ρωτήθηκε αν η επιχείρηση αυτή θα μπορούσε να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες ημέρες, απάντησε ότι θα πραγματοποιηθεί «μόλις μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ασφαλή διέλευση για τα πλοία».