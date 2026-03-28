Προσωρινά ανεστάλησαν το βράδυ της Παρασκευής (27/3), όλες οι πτήσεις στα αεροδρόμια που εξυπηρετούν την Ουάσινγκτον, τη Βαλτιμόρη και περιοχές της Βιρτζίνια, εξαιτίας έντονης χημικής οσμής που εντοπίστηκε στο κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), Κρίστεν Άλσοπ, η εκκένωση του κέντρου Potomac Tracon, οδήγησε σε σημαντικές καθυστερήσεις. Όπως ανέφερε, οι ελεγκτές επιστρέφουν σταδιακά στις θέσεις τους και η λειτουργία των αεροδρομίων αναμένεται να ομαλοποιηθεί σύντομα.

Flights are on the move again at DC-area airports after controllers have returned to the Potomac TRACON following an earlier “strong chemical smell,” per FAA.

pic.twitter.com/yZjEez7G0n — Flightradar24 (@flightradar24) March 28, 2026



Το Διεθνές Αεροδρόμιο Βαλτιμόρης-Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι η απαγόρευση πτήσεων που είχε επιβληθεί από την FAA ήρθη, ωστόσο προειδοποίησε για καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα στον ίδιο μήνα, καθώς προηγούμενη αναστολή πτήσεων λόγω χημικής οσμής, είχε διαρκέσει περίπου μία ώρα.

UPDATE: Washington DC-area ground stop at at Reagan, Dulles, and Baltimore airports caused by a chemical smell and overheated circuitboard at Potomac ATC facility. https://t.co/Ug7th0hGnb — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) March 27, 2026



Η διακοπή επηρέασε, μεταξύ άλλων, τα αεροδρόμια Ρόναλντ Ρίγκαν, Ντάλες, Θέργκουντ Μάρσαλ της Βαλτιμόρης/Ουάσινγκτον, καθώς και τα αεροδρόμια Σάρλοτσβιλ-Άλμπεμαρλ και Ρίτσμοντ στη Βιρτζίνια.