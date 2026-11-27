Μια βόλτα για να ηρεμήσει από την πίεση των σπουδών και των οικονομικών προβλημάτων κατέληξε σε πρόστιμο 25 ευρώ για μια 31χρονη στη Γερμανία. Η Χάνα κάθισε σε παγκάκι παιδικής χαράς και ξέσπασε σε κλάματα, χωρίς να γνωρίζει ότι ο δημοτικός κανονισμός δεν επέτρεπε την παρουσία της εκεί χωρίς να συνοδεύει παιδί.

Το περιστατικό συνέβη στις 25 Οκτωβρίου, στο πάρκο Glückaufpark, στο Γκελζενκίρχεν. Η φοιτήτρια Χημείας είχε βγει για περπάτημα, προσπαθώντας να αποφορτιστεί. Όταν δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, κάθισε σε ένα παγκάκι και τηλεφώνησε στη θεία της.

«Ήθελα απλώς να είμαι μόνη και να μη με βλέπει κανείς», είπε.

Τότε την πλησίασαν τρεις δημοτικοί ελεγκτές και τη ρώτησαν αν δύο αγόρια που έπαιζαν στις κούνιες ήταν παιδιά της. Όταν απάντησε αρνητικά, της ζήτησαν ταυτότητα και της επέβαλαν το πρόστιμο.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του δήμου, οι παιδικές χαρές προορίζονται για παιδιά έως 14 ετών και για τους γονείς, κηδεμόνες ή συνοδούς τους. Ωστόσο, η πινακίδα με τους κανόνες δεν διευκρίνιζε ρητά ότι απαγορευόταν σε ενήλικες που δεν συνόδευαν παιδιά να κάθονται στα παγκάκια.

Η Χάνα υποστήριξε ότι οι ελεγκτές θα μπορούσαν απλώς να της ζητήσουν να αποχωρήσει, αντί να της επιβάλουν χρηματική ποινή.

«Ένιωσα σαν να μην είχα καμία αξία ως άνθρωπος», περιέγραψε.

Παρά την κριτική, ο δήμος υπερασπίστηκε την ενέργεια των υπαλλήλων του, χαρακτηρίζοντας το πρόστιμο σχετικά ήπιο και ανάλογο της παράβασης. H 31χρονη το πλήρωσε, προκειμένου να αποφύγει πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Στις 17 Νοεμβρίου, μάλιστα, το δημοτικό συμβούλιο συζήτησε την αύξηση του ανώτατου προστίμου για παραβάσεις των κανόνων στις παιδικές χαρές από τα 55 στα 60 ευρώ.

Η φοιτήτρια ξεκαθάρισε ότι κατανοεί την ανάγκη ύπαρξης κανόνων για την προστασία των παιδιών. Εκείνο που ζητά είναι περισσότερη κατανόηση κατά την εφαρμογή τους.