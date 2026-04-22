Ο πιλότος ενός νοτιοκορεατικού μαχητικού καταδικάστηκε να πληρώσει πρόστιμο ύψους 88 εκατομμυρίων γουόν (59.200 δολάρια) για μια σύγκρουση στον αέρα που είχε προκαλέσει το 2021, καθώς ήθελε να τον φωτογραφίσουν και να τον βιντεοσκοπήσουν με κινητά τηλέφωνα συνάδελφοί του, την ώρα της πτήσης, σύμφωνα με μια επίσημη έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα, Πέμπτη 22 Απριλίου.

Ο πιλότος, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, ήθελε να κρατήσει εικόνες από την τελευταία του πτήση προτού του ανατεθούν νέα καθήκοντα, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Ταυτοποίησης και Επιθεώρησης.

Την ώρα που πετούσε με 578 χλμ./ώρα, ζήτησε από τον πιλότο ενός άλλου αεροσκάφους και σε έναν άλλο συνάδελφο να τον φωτογραφίσουν με τα κινητά τηλέφωνά τους.

Αναζητώντας την καλύτερη λήψη, πραγματοποίησε έναν περιστροφικό ελιγμό και προσέγγισε σε πολύ κοντινή απόφαση το άλλο αεροσκάφος, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένα σφάλμα κρίσης που προκάλεσε τη σύγκρουση μεταξύ του αριστερού σταθεροποιητή του, ο οποίος βρίσκεται στο πίσω μέρος κοντά στην ουρά, και της πτέρυγας του αεροσκάφους.

Το περιστατικό δεν προκάλεσε τραυματισμούς, όμως είχε ως αποτέλεσμα ζημιές ύψους 878 εκατομμυρίων γουόν.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο ελιγμός του πιλότου, ο οποίος δεν είχε συντονιστεί με τους άλλους πιλότους κατά τoν σχηματισμό του, οδήγησε σε μια κλίση του αεροσκάφους κατά 137 μοίρες, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τη βιντεοσκόπηση του πάνω μέρους της ατράκτου.

Το υπουργείο Άμυνας είχε αρχικά διατάξει την καταβολή του συνόλου του ποσού, όμως ο πιλότος άσκησε έφεση στην επιτροπή έρευνας, η οποία μείωσε το ποσό αποζημίωσης στο 10% του συνολικού κόστους των επιδιορθώσεων.

Η επιτροπή έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι άλλοι πιλότοι είχαν βιντεοσκοπήσει κατά το παρελθόν πτήσεις και ότι παρ’ όλα αυτά εκείνος κατάφερε να επιστρέψει στη βάση του χωρίς να προκαλέσει περαιτέρω ζημιές.

«Από την κατάταξή του το 2010», ο πιλότος «είχε υπηρετήσει για μια μακρά περίοδο ως κυβερνήτης καταδιωκτικού και εγγυήθηκε την ασφάλεια των αεροσκαφών κατά τη διάρκεια των πτήσεων», υπογραμμίζει η έκθεση, στην οποία δεν διευκρινίζεται ο τύπος του αεροσκάφους.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επρόκειτο για ένα F-15K.