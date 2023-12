Η εταιρεία Monsanto, θυγατρική του γερμανικού κολοσσού Bayer, καταδικάστηκε την Δευτέρα (18/12) από δικαστήριο των ΗΠΑ να πληρώσει 857 εκατομμύρια δολάρια, για ζημίες και τόκους σε σπουδαστές και συγγενείς σε σχολικό ίδρυμα της πολιτείας Ουάσιγκτον, διότι εκτέθηκαν σε πολυχλωριωμένο διφαινύλιο (PCB), ρύπο που συγκαταλέγεται στα λεγόμενα «αιώνια» χημικά.

Με ανακοίνωσή της, η διοίκηση της εταιρείας ξεκαθάρισε πως έχει σκοπό να ασκήσει έφεση στην απόφαση αυτή, όπως έχει ήδη κάνει σε άλλες υποθέσεις συνδεόμενες με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το Sky Valley Education Center, στην πόλη Μονρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πέντε άλλοτε σπουδαστές και δυο γονείς είχαν προσφύγει σε δικαστήριο της κομητείας Κινγκ, δικαιοδοσία που συμπεριλαμβάνει το Σιάτλ, καταγγέλλοντας πως η έκθεσή τους σε PCB, που διέρρεε από φωτιστικά, τους αρρώστησε.

Έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις για καθηγητές, άλλους σπουδαστές και γονείς του ίδιου σχολείου, που προβλέπουν την καταβολή προστίμων εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Monsanto έχει επανειλημμένα υπενθυμίσει πως έπαψε την παραγωγή των PCB, χημικών που είχαν σκοπό την αποτροπή πυρκαγιάς, από το 1977, δηλαδή πριν απαγορευθούν από την αμερικανική κυβέρνηση το 1979.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η εταιρεία «ουδέποτε είχε προειδοποιήσει οποιονδήποτε ότι (τα PCB) μπορούν να διαρκέσουν πολύ περισσότερο από ό,τι κι αν ήταν αυτό στο οποίο τοποθετούνταν», τόνισε ο Φέλιξ Λούνα, δικηγόρος που εκπροσώπησε τους επτά προσφεύγοντες, στην αγόρευσή του.

«Ουδέποτε προειδοποίησε πως όταν μπουν στον ανθρώπινο οργανισμό, μένουν σε αυτόν για όλη τη ζωή, ότι είναι νευροτοξικά», πως εγείρουν «κίνδυνο» για τη δημόσια υγεία, πρόσθεσε.

Ο αγροχημικός όμιλος είναι αντιμέτωπος με σειρά άλλων προσφυγών στη δικαιοσύνη που συνδέονται με τις συνέπειες των PCB.

Στην ανακοίνωσή της, η Monsanto υπενθύμισε πως έχει απαλλαγεί για πολλές υποθέσεις.

US jury orders chemical company Monsanto to pay $857 million to seven people at a school in Washington state who say they were sickened by chemicals leaking from light fittingshttps://t.co/hPJr1PYguu pic.twitter.com/UJ2Trf1ro0

— AFP News Agency (@AFP) December 19, 2023