Πρόταση στο Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης με τις ΗΠΑ διαβίβασαν διαμεσολαβητές, βάζοντας στο τραπέζι μια 10ήμερη κατάπαυση του πυρός. Όπως ανέφερε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, απώτερος σκοπός είναι να βρεθεί τρόπος αναβίωσης της προσωρινής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον προηγούμενο μήνα.

Τη σχετική κοινή πρόταση για τον τερματισμό της νέας κρίσης υπέβαλαν το Κατάρ και το Πακιστάν. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ISNA, το σχέδιο προβλέπει να επιστρέψουν αμφότερες οι πλευρές στις θέσεις που βρίσκονταν πριν από την κλιμάκωση της 9ης Ιουλίου, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για νέες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, πληροφορίες του δικτύου Al Arabiya αναφέρουν ότι εξετάζεται και μια δεύτερη πρόταση εκεχειρίας, η οποία εστιάζει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για χρονικό διάστημα από 10 έως 14 ημέρες.

Σκληρή γλώσσα από τον Γκαλιμπάφ

Μέσα σε αυτό το διπλωματικό σκηνικό, ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, εξέφρασε έντονη δυσπιστία μέσω ανάρτησής του στο «X». Ο ίδιος κατηγόρησε την αμερικανική πλευρά ότι, την ώρα που διατείνεται πως επιδιώκει το τέλος του πολέμου, συνεχίζει να μεταφέρει νέα στρατιωτικά μέσα στην περιοχή.

«Νομίζουν ότι μπορούν να υποτιμήσουν τη νοημοσύνη μας, υπολογίζοντάς την με βάση το δικό τους περιορισμένο IQ», σχολίασε αιχμηρά ο Γκαλιμπάφ.

Κατέληξε τονίζοντας ότι το Ιράν έχει γίνει πλέον «ειδικό στο να αναγνωρίζει αυτά τα αμερικανικά παιχνίδια» και έχει προετοιμαστεί ανάλογα, ξεκαθαρίζοντας πως «οι πράξεις πρέπει να επιβεβαιώνουν τα λόγια και όχι να τα διαψεύδουν».

Ρούμπιο: Ανοιχτή σε συμφωνία η Ουάσινγκτον

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, διαμήνυσε ότι η Ουάσινγκτον «παραμένει ανοιχτή» σε συνομιλίες, υπογραμμίζοντας την επιθυμία της κυβέρνησης Τραμπ για την επίτευξη μιας μακρόπνοης ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ρούμπιο επισήμανε ότι λαμβάνει μηνύματα από την Τεχεράνη, τόσο απευθείας, όσο και μέσω τρίτων κρατών, τα οποία δείχνουν διάθεση για διαπραγματεύσεις. «Οι Ιρανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να στέλνουν μηνύματα ότι θέλουν να συνομιλήσουν και να διαπραγματευτούν, όμως εμείς απαντάμε στη συμπεριφορά τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η επίσημη γραμμή της Τεχεράνης

Σε ανάλογο ύφος, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι και το Ιράν «παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία».

Τέλος, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε πως ενώ οι διαμεσολαβητές «παραμένουν ενεργοί», οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του θα συνεχίσουν αμείωτα τις «αμυντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις για όσο διάστημα συνεχίζονται οι επιθέσεις».