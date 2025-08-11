Ο Εμμανουέλ Μακρόν επανέφερε σήμερα την πρότασή του για την αποστολή μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε την κατάσταση ως «προαναγγελθείσα καταστροφή» και «πορεία πρόσω ολοταχώς προς μόνιμο πόλεμο», μετά την ανακοίνωση από το Ισραήλ ενός σχεδίου για την κατάκτηση της πόλης της Γάζας.

Σύμφωνα με την πρόταση Μακρόν, η αποστολή αυτή θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός διεθνούς συνασπισμού με εντολή του ΟΗΕ, που θα εστιάζει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη σταθεροποίηση της Γάζας, την υποστήριξη του τοπικού πληθυσμού και την εγκαθίδρυση μιας διακυβέρνησης ειρήνης και σταθερότητας.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε, ότι αυτή η πρόταση βασίζεται σε μια συνεννόηση που έγινε με τη Σαουδική Αραβία στη Νέα Υόρκη, όπου υπήρξε ομόφωνη έκκληση από περιφερειακούς παράγοντες για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων.

Τάσσεται υπέρ του αφοπλισμού της Χαμάς και της απελευθέρωσης των ομήρων

Ο Μακρόν, σχολιάζοντας τη στρατηγική του Ισραήλ, υπογράμμισε πως η επέκταση των ισραηλινών επιθέσεων στην Πόλη της Γάζας και στους καταυλισμούς Μαουάσι, προαναγγέλλει μια καταστροφή ανεπανάληπτης κλίμακας, οδηγώντας τον κόσμο σε έναν αέναο πόλεμο.

Προειδοποίησε πως οι κύριοι θύτες αυτής της στρατηγικής, θα είναι οι Ισραηλινοί όμηροι και ο πληθυσμός της Γάζας.