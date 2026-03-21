Η πρόταση για αποστρατιωτικοποίηση που υποβλήθηκε στη Χαμάς από τους μεσολαβητές της εκεχειρίας στη Γάζα αυτή την εβδομάδα στο Κάιρο προβλέπει τη σταδιακή παράδοση των όπλων από όλες τις ένοπλες ομάδες στη Λωρίδα της Γάζας τους επόμενους μήνες, όπως δήλωσαν στο The Times of Israel δύο Άραβες διπλωμάτες που είναι ενήμεροι για το θέμα.

Η πρόταση απαιτεί από τη Χαμάς να παραδώσει — εντός 90 ημερών — τα βαρέα όπλα της, όπως πυραύλους και εκτοξευτές ρουκετών, καθώς και χάρτες του δικτύου των τούνελ της.

Επιπλέον, ένα πρόγραμμα επαναγοράς θα προσφέρει θέσεις εργασίας και χρηματοδότηση στα μέλη των ένοπλων ομάδων που θα συμφωνήσουν να παραδώσουν τα προσωπικά τους όπλα, αν και η διαδικασία αυτή αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο από το αρχικό χρονικό πλαίσιο των τριών μηνών που έχει δοθεί για τα βαρέα όπλα, σύμφωνα με τον πρώτο Άραβα διπλωμάτη.

Ενώ οι διαπραγματευτές της Χαμάς έχουν εκφράσει τη βούλησή τους, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τους Άραβες μεσολαβητές, να παραδώσουν τα βαρέα όπλα της τρομοκρατικής οργάνωσης, έχουν επιμείνει να διατηρήσουν τα ελαφρύτερα όπλα, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητα για αυτοάμυνα, προσθέτει ο Άραβας διπλωμάτης.

Λεπτομέρειες σχετικά με την πρόταση αποστρατιωτικοποίησης δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά από το National Public Radio, τη New York Times και την Haaretz.

Η πρόταση προβλέπει την παράδοση των όπλων στην παλαιστινιακή αστυνομία, η οποία δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί. Η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), η οποία αναμένεται να αντικαταστήσει τη Χαμάς στη διακυβέρνηση της Γάζας, ξεκίνησε τον περασμένο μήνα τις προσλήψεις για τη νέα αστυνομική δύναμη.

Οι Παλαιστίνιοι που προηγουμένως υπηρετούσαν ως δημόσιοι υπάλληλοι της Χαμάς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για την νέα αστυνομική δύναμη, αλλά θα πρέπει να υποβληθούν σε ισραηλινό έλεγχο για να εγκριθούν, λέει ο πρώτος Άραβας διπλωμάτης, προσθέτοντας ότι σε όσους, σύμφωνα με το Ισραήλ, εμπλέκονταν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ενδέχεται να μην χορηγηθεί ασυλία.

Η παράδοση των όπλων θα πραγματοποιηθεί γεωγραφικά, ξεκινώντας από τη νότια Γάζα, και θα δει την παλαιστινιακή αστυνομία και τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης να αντικαθιστούν σταδιακά τον IDF σε περιοχές από τις οποίες έχουν απομακρυνθεί τα όπλα, λέει ο Άραβας διπλωμάτης.

Ο δεύτερος Άραβας διπλωμάτης εξέφρασε σκεπτικισμό ως προς το αν το Ισραήλ θα συμφωνήσει τελικά σε περαιτέρω αποχωρήσεις των στρατευμάτων του από τη Γάζα.

Η πρόταση προβλέπει επίσης την άρση των περιορισμών από το Ισραήλ στην ανθρωπιστική βοήθεια και τον εξοπλισμό ανασυγκρότησης για τη Γάζα, καθώς προχωρά η παράδοση των όπλων.

Το πλαίσιο σταδιακού αφοπλισμού έρχεται σε αντίθεση με τη στάση που οι ισραηλινοί αξιωματούχοι διακήρυσσαν εδώ και καιρό, απαιτώντας να γίνει η παράδοση των όπλων εφάπαξ.

Ωστόσο, οι χώρες που μεσολάβησαν — οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, η Τουρκία και η Αίγυπτος — ήταν πεπεισμένες ότι το αίτημα του Ισραήλ ήταν μη ρεαλιστικό, αναφέρει ο Άραβας διπλωμάτης.

Το Ισραήλ γνώριζε την πρόταση που υποβλήθηκε στη Χαμάς στο Κάιρο αυτή την εβδομάδα και δεν έθεσε αντίρρηση, πιστεύοντας ότι τελικά θα απορριφθεί ούτως ή άλλως από τη Χαμάς, αναφέρει ο δεύτερος Άραβας διπλωμάτης.

Οι μεσολαβητές της Γάζας ελπίζουν ότι η Χαμάς θα απαντήσει στην πρόταση αυτή την εβδομάδα, ενώ ο Άραβας διπλωμάτης εκτιμά ότι η οργάνωση θα απαντήσει με μια αντιπρόταση, η οποία θα παρατείνει περαιτέρω τη διαδικασία.

Η πρόταση για τον αφοπλισμό παρουσιάστηκε στη Χαμάς κατά τη διάρκεια συναντήσεων στο Κάιρο υπό την ηγεσία του Ύπατου Εκπροσώπου του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα Νικολάι Μλάντενοφ, μαζί με τον ανώτερο σύμβουλο του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, Άριε Λάιτστοουν, αναφέρουν οι Άραβες διπλωμάτες.

ΠΗΓΗ: The Times of Israel