Σε αδιέξοδο κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις για την προστασία του κλίματος στην COP31, με τον Αυστραλό πρωθυπουργό να επικαλείται το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι απέδωσε την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για την προστασία του κλίματος στην COP31 στο «δύσκολο» γεωπολιτικό περιβάλλον, μετά την απόρριψη από αρκετές κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδίου τελικού ανακοινωθέντος το οποίο δεν περιλάμβανε οποιαδήποτε αναφορά στα ορυκτά καύσιμα.

Αυτή «είναι η πραγματικότητα», είπε ο πρωθυπουργός των Εργατικών σε δημοσιογράφους στην Καμπέρα. Η Αυστραλία συμπροέδρευσε με την Τουρκία σε αυτή τη διάσκεψη, που διεξήχθη στην Αντάλια.

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