Τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο, τα μεγαλύτερα στη Σκανδιναβία, αναγκάστηκαν να διακόψουν προσωρινά τις πτήσεις το βράδυ της Δευτέρας (22/09), έπειτα από την εμφάνιση drones στον εναέριο χώρο τους. Η πρωθυπουργός της Δανίας χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τη σοβαρότερη επίθεση σε δανέζικη υποδομή μέχρι σήμερα». Η Υπηρεσία Πληροφοριών της Δανίας (PET), σε ανακοίνωσή της το πρωί της Τρίτης, έκανε λόγο για «υβριδικό συμβάν», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στοχευμένης ενέργειας, στο πλαίσιο ευρύτερων απειλών κατά κρίσιμων υποδομών της Δύσης.

“A powerful attack on Denmark” Prime Minister Mette Fredriksen

It is incredible that no drones were shot down, it shows an unparalleled paralysis of action and that DK is wide open to drone attacks

The police were afraid of falling objects in the city, in the middle of the night! pic.twitter.com/6u96oFufA9 — Watchman (@Watchma51035016) September 23, 2025

#Copenhagen airport back up and running after drones closed airspace for 4 hours last night. Similar situation in #Oslo. Danish PM today says “not ruling out any options in relation who is behind this.” #drones pic.twitter.com/MAoPMt3swy — Jonathan Samuels (@jonathansamuels) September 23, 2025

Η εισβολή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που προκάλεσε χθες, Δευτέρα(22/09), το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, ήταν η πιο σοβαρή επίθεση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε υποδομή της Δανίας, ανέφερε σε σημερινή δήλωσή της η Δανή πρωθυπουργός, Μέτε Φρεντέρικσεν. Η Δανία αντιμετωπίζει «σημαντική απειλή δολιοφθοράς», ανακοίνωσαν σήμερα (23/09) οι δανέζικες υπηρεσίες πληροφοριών.

Denmark & Norway hit by mysterious drone swarm. At Copenhagen Airport, 4 large drones circled for hours, forcing 51 flights to divert & 109 to cancel. In Oslo, 11 flights were diverted & 19 cancelled. All drones vanished without a trace, police admit they have no idea who’s… pic.twitter.com/axTQjP8II2 — Washington Eye (@washington_EY) September 23, 2025



«Αντιμετωπίζουμε στη Δανία μια σημαντική απειλή δολιοφθοράς. Ενδεχομένως δεν θα μας επιτεθούν, αλλά μας ασκούν πίεση για να δουν πώς αντιδράμε», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο διευθυντής επιχειρήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών (PET) Φλέμινγκ Ντρέγιερ. Η αστυνομία ερευνά πολλά σενάρια για την προέλευση των drones, περιλαμβανομένου του ενδεχομένου να εξαπολύθηκαν από πλοία, δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Γενς Γέσπερσεν ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει ανάρτηση στο X από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έγραψε, χωρίς να παράσχει αποδείξεις, ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την παραβίαση του εναέριου χώρου της Κοπεγχάγης.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα γι’ αυτό. Όχι επειδή δεν θέλω, αλλά επειδή απλώς δεν γνωρίζω», δήλωσε ο Γέσπερσεν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

BREAKING: Massive police operations underway as large drones appear in the skies over Copenhagen and Oslo. At least 3-4 very large drones have shut down northern Europe’s largest airport Kastrup (Copenhagen). Drones also spotted over military facilities in Oslo pic.twitter.com/9F8kjFdtTE — Visegrád 24 (@visegrad24) September 22, 2025

Σύμφωνα με τις αρχές, στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης εντοπίστηκαν δύο ή τρία μεγάλα drones, γεγονός που οδήγησε στην αναστολή όλων των απογειώσεων και προσγειώσεων για περίπου τέσσερις ώρες. Παρόμοιο σκηνικό σημειώθηκε και στο Όσλο, όπου εντοπίστηκαν δύο drones, με τον εναέριο χώρο να κλείνει για τρεις ώρες. Δεκάδες πτήσεις αναβλήθηκαν και χιλιάδες επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν.

🚨 Update: A special police operation is underway in Denmark after reports of strange large drones over multiple military bases. The same drones subsequently shut down Copenhagen Airport, leading to widespread flight disruptions. Developing. pic.twitter.com/WVvnuRqIK5 — UAP Reporting Center (@UAPReportingCnt) September 23, 2025

pic.twitter.com/Mkim8yrDLc Dieses Video soll eine Drohne zeigen, die in der vergangenen Nacht über mehrere Stunden den Flughafen #Kopenhagen lahmgelegt haben soll. Die Polizei sagt, dass die Drohnen danach “spurlos” verschwunden seien. – Selbst niedrig fliegende Flugobjekte… — Gegenpol (@Gegenpol_) September 23, 2025



Η δανέζικη αστυνομία δήλωσε, πως τα drones τα χειρίστηκε ένα άτομο με ιδιαίτερη ικανότητα, ωστόσο μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει ταυτοποίηση των δραστών. Ο αναπληρωτής επιθεωρητής ανέφερε πως δεν είναι γνωστή ούτε η προέλευση ούτε ο τελικός προορισμός των drones. Οι αρχές της Δανίας ανακοίνωσαν ότι θα τεθούν σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας, χωρίς όμως να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες. Η αστυνομία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις νορβηγικές αρχές για να διαπιστωθεί εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως υπήρξε παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία στην Κοπεγχάγη στις 22 Σεπτεμβρίου, χωρίς να προσκομίσει στοιχεία. Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη δήλωση από ΕΕ ή ΝΑΤΟ για την απόδοση ευθυνών.

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης επιβεβαίωσε ότι ο εναέριος χώρος του έκλεισε στις 20:30 (τοπική ώρα) και άνοιξε ξανά περίπου στις 00:30, με τουλάχιστον 35 πτήσεις να εκτρέπονται σύμφωνα με στοιχεία του Flightradar24. Αντίστοιχα, το αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε τα μεσάνυχτα και επαναλειτούργησε στις 04:30 τα ξημερώματα.