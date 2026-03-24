Την ετοιμότητα του Πακιστάν να φιλοξενήσει ενδεχόμενες συνομιλίες μεταξύ HΠΑ και Ιράν, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα του στηρίζει πλήρως κάθε προσπάθεια διαλόγου για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, σημειώνοντας πως, εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, το Πακιστάν είναι έτοιμο να αναλάβει τον ρόλο του οικοδεσπότη για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Νωρίτερα, πληροφορίες ανέφεραν ότι η στρατιωτική ηγεσία της χώρας κινείται προς την κατεύθυνση διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ωστόσο, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι πιθανές συνομιλίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο Ισλαμαμπάντ, ακόμη και εντός της εβδομάδας.