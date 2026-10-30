Η συμμαχία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου κατέλαβε την πρώτη θέση, μπροστά από εκείνη της αντιπολίτευσης μεν, αλλά χωρίς την πλειοψηφία στην Κνέσετ, τη Βουλή του Ισραήλ, επιβεβαιώνουν τα επίσημα οριστικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, που δημοσιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Η συμμαχία δεξιάς-άκρας δεξιάς εξασφαλίζει 53 έδρες από τις 120 της Κνέσετ. Το Λικούντ του Ισραηλινού πρωθυπουργού παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα, με 27 έδρες. Η συμμαχία της αντιπολίτευσης υπό τον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ εξασφαλίζει από την άλλη 48 έδρες.

Τα αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ισραηλινή εκλογική επιτροπή επιβεβαιώνουν επίσης τη θεαματική αύξηση της ισχύος των δύο αραβικών παρατάξεων, του Ραμ και της Ενοποιημένης Λίστας, που θα καταλάβουν 19 έδρες στη νέα Βουλή και αναδεικνύονται έτσι σε δυνητικούς ρυθμιστές των πολιτικών εξελίξεων.